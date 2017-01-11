Сердце и пятки: Тодуров против Супрун

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В первый день Нового года ведущий украинский кардиохирург, директор Киевского Института сердца Минздрава Украины, доктор медицинских наук профессор Борис Тодуров обвинил и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в халатности, которая "забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы".

Кардиохирург настаивает, что по вине и.о. главы Минздрава был сорван тендер на 364 млн грн по закупке кардиологических, кардиохирургических и нейрохирургических препаратов и расходных материалов для всей Украины.

Кроме того, по словам Тодурова, заместитель Супрун Александр Линчевский заблокировал создание в Северодонецке и Мариуполе филиалов Института сердца для оказания кардиологической и кардиохирургической помощи пациентам.

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Только на третий день после заявления Тодурова, когда в СМИ разгорелся серьезный скандал, Минздрав опубликовал заявление, что ведомство работает на предупреждение заболеваний, а не на поддержку кардиохирургии. В министерстве заявили, что одной из первых задач нового руководства, назначенного в августе 2016 года, было восстановление процесса закупок. За 2015 год план был выполнен лишь на 50%, а по закупкам на 2016 год по состоянию на 1 августа даже не была проведена подготовительная работа.

Попранное право на жизнь и здоровье

Следует напомнить, что Конституцией Украины человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность провозглашен высочайшей социальной ценностью. В этом конституционном предписании предусмотрено здоровье как ценность и первичная, и исходная предпосылка жизнедеятельности каждого человека. Поэтому из многочисленных прав, которые предусматривает Основной Закон, можно выделить право человека на здравоохранение как право, которое гарантирует его физическое существование и является условием обеспечения осуществления всех других прав человека. Проблемы здравоохранения населения и деятельность, направленная на сохранение и укрепление здоровья, требуют постоянного внимания со стороны государства. Здравоохранение признается одним из приоритетных направлений государственной политики и одним из основных факторов национальной безопасности. В настоящий момент мы имеем единственную статью Конституции (закона прямого действия), которая касается принципов оказания медицинской помощи в стране. Все остальные законы, включая и фундаментальные «Основы законодательства Украины про охрану здоровья» — лишь ее интерпретация и детализация. Статьей 49 Конституции Украины установлено, что в Украине каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование. Статья гласит, что "Охрана здоровья обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ."

Соответственно, Борис Тодуров потребовал от Минздрава выполнения государственных обязательств, за что получил мощную волну нападок и обвинений в СМИ и соцсетях.

Голоса в поддержку Тодурова

Бывший министр здравоохранения, а ныне член профильного комитета Верховной Рады Олег Мусий выразил поддержку Тодурову и заявил, что неоднократно требовал от премьер-министра сменить Ульяну Супрун на посту главы Минздрава.

"Ситуация вокруг так называемой новой команды Минздрава и их "удивительных" инициатив с "реформами" для прикрытия собственной некомпетентности перерастает в большой публичный скандал. Чего только стоит "крик души" ведущего украинского кардиохирурга Бориса Тодурова. Убежден, что это только первая ласточка (смелая среди остатков профессионалов в медицине). Наш Комитет неоднократно предупреждал об этом премьера начиная с октября 2016-го. На всех часах вопросов к правительству в Раде на замечания многочисленных депутатов о вопиющих проблемах в Минздраве он уверял, что лично за все отвечает и контролирует. Не хотелось бы, чтобы Владимир Борисович так рано закончил свой премьерский взлет из-за халатности назначенных им в обход Совета бездарей. Но это уже его выбор, как и ответственность", — написал Мусий на своей странице в Facebook.

Еще одни голос в поддержку Тодурову дал кандидат медицинских наук, глава Совета общественной организации "Ассоциация медиков Революции достоинства", нейрохирург Андрей Гук.

"Супрун назначили 1 августа 2016 года. Мы четыре месяца ждали реальных шагов, дали Супрун и ее команде время: ну покажите! Не показали. Вы хоть понимаете, что закупки за 2016 год до сих пор не проведены? Не дай бог, вы или ваши близкие серьезно заболеют, например, онкологией. Получите вы бесплатные медикаменты, предусмотренные законом? Нет, потому что их просто нет, не закуплены. Такого не было никогда", – сказал Гук украинскому изданию "Гордон".

Он считает назначение Ульяны Супрун абсолютно неадекватным выбором.

"Что, был конкурс на главу Минздрава? Нет. Выбрал Супрун один человек – Порошенко. Что, спросили медицинскую общественность? Нет. У нас парламентско-президентская республика, кто-то спрашивал мнение профильного комитета Рады или парламента по поводу кандидатуры Супрун? Нет, назначили и все", – подчеркнул нейрохирург.

Гук возмущен тем, что Минздрав "от всех отгородился, боятся профессиональных врачей, которые досконально знают проблему, а не общие подходы к здравоохранению, как Супрун. Извините, но танцевать под дудку человека, который далек от реалий Украины, никто больше не будет".

Понимает аргументы кардиохирурга Тодурова в его публичной дискуссии с и.о. министра здравоохранения и глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец Эспрессо.TV.

"Приглашаю на заседание Комитета Совета и и.о. министра Ульяне Супрун и господина Тодурова для того, чтобы они могли глаза в глаза поговорить. Я готова в данной ситуации стать человеком, который готов выслушать обе стороны. Почему? Потому что я понимаю господина Тодурова и понимаю его аргументы", — заявила Богомолец одному из украинских телеканалов.

По ее словам, "когда он говорит, что нет лекарств, то это означает, что нет лекарств и ему по сути должно быть все равно: купило МОЗ лекарства через международные или украинские организации".

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"Потому что ему нечем лечить своих пациентов. Это его видение и его право высказывать свою позицию. На чем базируется позиция МОЗ? МОЗ боится брать ответственность на себя, потому что есть коррупционная составляющая. Потому что есть коррупционная составляющая. Она есть и никто нее не искоренил. Я могу утверждать, что международные закупки не происходят так прозрачно, как бы нам хотелось", — заявила глава профильного комитета.

В Минздраве, тем не менее, не спешит встречаться с Тодуровым, предпочитая вести публичную дискуссию, раз уж руководителем Института сердца "был избран путь публичного скандала и манипуляций.

Молчать больше нельзя

Несомненно, у публичного скандала вокруг госзакупок, кроме благородного, есть еще и другой повод, ведь медицинская отрасль очень привлекательна. Как бы там ни было, но рынок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в Украине в общем составляет 4,5 млрд долларов в год. И это только свободный рынок, а есть еще госзакупки и госпрограммы. Но к многолетней толкотне фармпроизводителей у государственного корыта в Украине добавился новый фактор — резко увеличился уровень смертности. Украина по результатам 2015 года заняла второе место в мире по коэффициенту смертности, свидетельствуют данные данные Центрального разведывательного управления США. Общий коэффициент смертности в Украине составил 14,46 человек на 1000 населения. Обойти украинцев в этом антирейтинге смогла лишь африканская страна Лесото, где коэффициент смертности достиг 14,89.

Что же на самом происходит в украинской системе здравоохранения, что корифеи от медицины возлагают на главу Минздрава ответственность за многочисленные смерти украинцев?

"Поскольку украинская медицина находится в полном коллапсе, то на пике социального недовольства, когда ты уже понимаешь, что ставки один к двум, тебе все равно надо делать заявления, для того чтобы публично обозначить свою позицию, когда все катится в тартарары, чтобы в последующем тебе не задали вопрос: "А что же ты делал в 17-м году?". Пришло время критично оценить проходящее в отрасли, при этом не особо стесняясь в оценках. Тодуров выбил один из кирпичиков, на которых держится вот эта команда реформаторов в Минздраве (даже командой их назвать нельзя — мало кто знает, но они между собой переругались уже давным-давно). Молчать больше нельзя", — сказал в комментарии РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Пока скандал только разгорается, но особо рьяные защитники Ульяны Супрун уже предлагают ведущему кардиохирургу страны собирать чемоданы и убираться прочь из Украины, мол вырастим вместо вас настоящего патриота.