Заплеванный колодец. Попытки Украины уничтожить Трампа обернулись против нее

Владимир Матвеев – обозреватель, для РИА Новости Украина

Согласно расследованию издания Politico, чиновники украинского правительства помогали Хиллари Клинтон подрывать позиции Дональда Трампа, публично ставя под сомнение его пригодность занимать высокую должность президента. Они также распространили документы о коррумпированности его важного соратника и заявляли, что расследуют ситуацию лишь после выборов. Также они всячески содействовали соратникам Хиллари Клинтон в поисках компромата на Дональда Трампа и его советников.

Об этом пишет Politico, которое провело собственное расследование попыток Украины повлиять на исход выборов в США. Издание установило, что представитель Демократической партии Александра Чалупа, которая ранее работала в Администрации Клинтон, встречалась с высокопоставленными должностными лицами в посольстве Украины в Вашингтоне с целью "разоблачить" связи между Трампом, председателем его избирательной кампании Полом Манафортом и Россией.

В частности, в посольстве Украины, по словам источников издания, в марте 2016 года она встречалась с послом Украины в США Валерием Чалым и одним из его главных помощников Оксаной Шуляр. Речь шла о Манафорте, при этом украинский дипломат не верил в победу Трампа.

По словам сотрудника по политическим вопросам, который работал в украинском посольстве, Андрея Телиженко, Шуляр сказала ему помогать Чалупе в расследовании связей Трампа и Манафорта с Россией.

Издание пишет, что Чалупа собирала информацию через "собственную сеть" журналистов, агентов частных разведывательных управлений и чиновников как в Вашингтоне, так и в Киеве. Полученные данные она передавала официальным лицам Комитета Демократической партии.

При этом она взаимодействовала с посольством Украины, которое также тайно сотрудничало с журналистами, расследовавшими связи команды Трампа с Россией, но вместе с тем официально заявляло о своем нейтральном отношении к кандидатам в президенты США.

Несмотря на то что администрация президента Украины Петра Порошенко и украинское посольство настаивает на нейтральности, издание Politico нашло доказательства их причастности к выборам в США, хотя дипломатический протокол запрещает такое поведение.

Издание со ссылкой на собственное расследование замечает, что в течение американских выборов украинские чиновники и политики, в частности министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-премьер-министр Арсений Яценюк, не стеснялись обвинять Трампа в том, что он представляет "угрозу" для мирового порядка.

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Ранее в Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили о якобы имеющихся доказательствах коррупционной связи между советником Трампа Полом Манафортом и "Партией регионов". После скандала, который распространили украинские, а за ними и американские СМИ, Трамп вынужден был отправить в отставку Манафорта, а нарратив о связи Трампа с Россией распространился.

Позже, после победы Трампа на выборах президента США, украинские прокуроры заявили, что не будут возбуждать дело в отношении американского политика.

Разоблачение попыток Украины навредить победителю президентских выборов в США могут создать проблемы для Киева. "Дела, похоже, из плохих стали еще хуже для Украины", - считает эксперт Atlantic Council Дэвид Меркель.

Экс-сотрудник Госдепартамента и Совета нацбезопасности при Джордже Буше, ныне сотрудник аналитического центра Atlantic Council Дэвид Меркель, обозревавший выборы в Украине с 1993 года, отметил некую ироничность ситуации, поскольку избирательные капании в Украине зачастую рассматривались как поле опосредствованной битвы между США и Россией. "А теперь, похоже, американские выборы стали суррогатной битвой Киева и Москвы", — говорит Меркель.

Издание пишет, что после выборов переходная администрация Дональда Трампа отказывается вести разговор с дипломатами, политиками и чиновниками Украины.

Делегация украинских депутатов-соратников Порошенко в минувшем месяце посетила Вашингтон отчасти ради налаживания контактов с переходной командой Трампа. Однако они не смогли добиться встречи. Источники в Вашингтоне и Киеве говорят, что после выборов Порошенко имел встречу в Украине с представителями вашингтонской лоббистской компании BGR, в частности с Эдом Роджерсом и Лестером Мунсоном, чтобы обсудить вопрос, "как вести себя с режимом Трампа".

Несколько недель спустя BGR сообщила Департаменту юстиции о том, что правительство Украины намерено платить фирме 50 тысяч долларов ежемесячно за "ведение стратегических связей" с общественностью и правительственными представителями США, неправительственными организациями, представителями СМИ и другими индивидуумами.



Хотя у компании действительно есть тесные связи с лидерами Республиканской партии в Конгрессе, некоторые из этих контактов пренебрежительно или критически высказывались о Трампе во время праймериз. Это может ограничить эффективность лоббирования.

Между тем у Порошенко опровергли информацию о найме Украиной лоббистов в США.

Издание пишет, что напряжение между Порошенко и Трампом столь велико, что некоторые соратники украинского президента после выборов в США даже попросили помощи у Пола Манафорта.

Тем временем соперники Порошенко пытаются получить выгоду от его напряженных отношений с командой Трампа. Согласно Politico, переходная команда отказывается общаться с представителями Киева, в то время как оппоненты Порошенко пытаются добиться встречи с новым президентом США. Команда Трампа обижена на Украину. Источники издания также сообщают, что несколько оппонентов Порошенко побывали в Вашингтоне, где напрасно добивались встречи с соратниками Трампа.

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"Никто из украинцев не имеет доступа к Трампу, все они отчаянно пытаются получить его и готовы платить за это много", — сообщил изданию один американский политический консультант, чья компания недавно встречалась с Юрием Бойко в Вашингтоне. По его словам, бывший министр правительства Виктора Януковича сам хочет побороться за кресло президента Украины. Поэтому его представители предлагали "гору денег" за то, чтобы получить доступ к Трампу и инаугурационным мероприятиям, пишет Politico.

В любом случае журналисты американского издания считают вмешательство украинских чиновников в президентские выборы препятствием в будущем диалоге между Киевом и Вашингтоном, что сейчас украинские власти и пытаются исправить.