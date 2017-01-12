Налоговая милиция: она как бы есть, но ее как бы нет

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Раздел о налоговой милиции и ее полномочий был исключен из Налогового кодекса парламентом, вступившего в силу с 01.01.17 года. А это значит, что сейчас нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции. У нее нет законных прав и определенных законом полномочий. В то же время, сам орган в установленном порядке, согласно закону, не ликвидирован, его правопреемник не определен, уголовные производства, дела и документы никому не переданы, подследственность преступлений в УПК, в частности, об уклонении от уплаты налогов, осталась за налоговой милицией.

Три пути выхода

О том, что с 1 января этого года налоговая милиция находится вне закона, сообщила на свой странице в ФБ нардеп Татьяна Острикова. Речь идет о пункте 134 закона № 1797-VIII от 21 декабря 2016 года о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, где прописано о деятельности налоговой милиции.

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"Пункта 134 нет в списке исключений, норм которые вступают в силу вместе с законом о создании службы финансовых расследований. Это означает, что сейчас нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции, у нее нет законных прав и определенных законом полномочий. Однако, и сам орган в установленном порядке, в соответствии с законом, не ликвидирован, правопреемник его не определен, уголовные производства, дела и документы никому не переданы, подследственность преступлений в УПК, в частности об уклонении от уплаты налогов, осталась за налоговой милицией. Де-юре, правовой статус налоговой милиции пока — "вне закона". Де-факто, она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производство не переданы, она продолжает свою деятельность", — подчеркнула нардеп.

Как считает Татьяна Острикова, из ситуации есть три пути выхода.

Первый, получить определенное разъяснение (на мой взгляд, сомнительное с точки зрения правовой чистоты) о том, что это техническая ошибка и пункт 134 закона должен вступить в силу вместе с законом о создании финансовой полиции.

Второй, внести изменения в Налоговый кодекс, пройдя через процедуру рассмотрения законопроекта, предусмотренную Законом Украины "О Регламенте".

"Но есть и третий вариант. Если с Божьей помощью произошла такая "досадная" ошибочка, надо использовать момент для рассмотрения и принятия нового закона о создании финансовой полиции", — отметила нардеп.

Операция по удалению опухоли

Пока алгоритм выхода из ситуации изучат народные избранники, пока они решат, что делать и как быть, тысячи сотрудников налоговой милиции остаются в подвешенном состоянии, а практически без работы.

"Работа налоговой милиции Украины парализована. Они не могут обращаться с ходатайством в суды на обыск, те, которые были удовлетворены, в связи с тем, что сотрудники уже вне правового поля, уже не действительны. Они не могут заниматься расследованием, не могут открывать новые производства, их сейчас надо отключить от единого реестра досудебных расследований, так как они не имеют полномочий вносить туда данные — ни открывать, ни закрывать производства. С 1 января Госказначейство не имеет право им выплачивать зарплату и осуществлять другие платежи. По сути, сотрудники налоговой милиции должны с 1 января быть уволены с соответствующей компенсацией. По сути, налоговой милиции нет, любые их действия с начала года будут считаться незаконными, до тех пор, пока ситуацию не урегулируется на законодательном уровне", — отмечает РИА Новости Украина адвокат Ростислав Кравец.

По мнению адвоката, повторяется история с МВД, когда милицию ликвидировали, а полицию еще не создали.

"Сегодня есть только один алгоритм действий — ликвидировать налоговую милицию, уволить сотрудников согласно КЗоТ, с положенными выплатами, а потом, после создания нового органа по новой принимать с аттестаций с конкурсами. Автоматического зачисления в новую службу, которая будет создана, не должно быть. С одной стороны будет большая нагрузка на бюджет, а с другой стороны — это как операция по ликвидации раковой опухоли на теле экономике Украины. На мой взгляд, пользы от налоговой милиции нет", — подчеркивает юрист.

В Украине, по мнению Кравца, достаточно органов по борьбе с экономической преступностью. Они есть в МВД, в СБУ и других ведомствах. Но все равно будет предпринята попытка реанимации налоговой милиции. Посмотрим, в каком виде.