Массовое закрытие ФЛП никто не предполагал - Плотников

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен, как главное социальное достижение правительства Владимира Гройсмана на деле обернулось двукратным ростом налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые работают по упрощенной системе налогообложения. Даже для тех, кто не показывает доход от самозанятости, теперь обязательна уплата единого налога и социального взноса.

Поскольку расчет единого налога и единого социального взноса привязан к размеру минимальной зарплаты, то ее повышение ведет к повышению налога для самозанятых лиц.

В то же время, правительство не пересмотрело размер минимального прожиточного минимума: он вдвое ниже нового размера минималки. Поэтому пенсии украинским пенсионерам останутся низкими: их рассчитывают, исходя из прожиточного минимума, а не минимальной зарплаты.

Повышение этого показателя всегда сопряжено с ростом безработицы: часть работодателей не в состоянии угнаться за ураганным популизмом правительства, и просто уволят работников, работу которых они не смогут оплатить. Или перейдут на неофициальную выплату зарплат, "в конвертах".

Для таких хитрецов, которые не собираются своими налогами оплачивать гениальные экономические решения правительства и Рады, Гройсман готовит повышенные штрафы до 320 тыс. гривен.

Первым ответом на налоговые инициативы в отношении малого бизнеса стало массовое закрытие регистрации ФЛП. Глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова сообщила, что за последнюю неделю декабря 2016 года было закрыто около 10 тысяч частных предпринимателей, а всего — порядка 2 миллионов.

Следующим ответом, вероятно, станет перевод оплаты труда из официальной, подоточетной сферы, в тень, но об этих последствиях авторы инициатив не думали, считает доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

"Я подозреваю, что о последствиях никто не задумывался. Стояла цель найти источник доходов госбюджета, будет ли этой ценой закрытие ФЛП, или люди выйдут на улицу и начнут протестовать, или пополнят ряды безработных. Я думаю, что это никого не волновало. Главное — найти источник, который бы заткнул дырку в госбюджете", — сказал Плотников.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-то обоснования для подобного решения, эксперт отметил, что авторы нововведения решали другую задачу.

"Здесь нет каких-то разумных объяснений. Скорее всего, таким образом были найдены источники для наполнения доходной части госбюджета. С учетом того, что доходная часть не выполняется, придумывают примитивные, простые формы: давайте повысим налоги, давайте лишим кого-то льгот, давайте будем облагать то, что не облагается ни в одной стране мира. К сожалению, такие "замечательные" решения у нас принимаются сплошь и рядом", — подчеркнул эксперт.

"Премьер тоже, я думаю, не вникал в эти моменты. Ему просто принесли проект, сказали, что увеличиваем налогообложение здесь, это позволяет найти дополнительные средства. А прогнозы и моделирование результатов решения, я думаю, этим никто не занимался, в том числе и премьер. Это было для них неинтересно, главное было найти источник, который бы закрывал "дыру" в бюджете. А какой ценой, какие последствия — думаю, что это никого не волновало, как, к сожалению, не волнует и по целому ряду других направлений", — добавил экономист.

По его словам, результатом двукратного повышения налогов для малого бизнеса будет массовое закрытие, рост официальной безработицы, уход с рынка товаров и услуг, которые предоставляли эти ФЛП, это тенизация.

Читайте также: Бьем рекорды. В Украине минимальная зарплата — самая низкая в Европе

"Естественно, что любые решения, связанные с необоснованным ростом налогов или с репрессивными налогами, они повышают степень тенизации национальной экономики. Там где тенизация — там коррупция, чтобы не трогали регулирующие органы, нужно платить кому-то взятки. Так что есть очень большой негативный черед событий, к которым привело такое необдуманное решение", — подчеркнул эксперт.

По его словам, повышение штрафов работодателей за работников с неоформленными трудовыми договорами или выплаты зарплаты "в конверте" приведет только к росту коррупции в этой сфере.

"Если увеличиваются штрафы, увеличивается и коррупционная составляющая, размер взятки, который нужно дать проверяющему, чтобы он "закрыл глаза" и не штрафовал за это. Я думаю, что выплаты будут проводиться более интеллигентно, работающих еще раз проинструктируют, чтобы никому не говорили о том, что они получают зарплату в конвертах, а если кому-то расскажут, то их выгонят", — добавил Плотников.