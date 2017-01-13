"Торнадовцы" и инцидент в СИЗО: пиар или издевательства?

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Киевском следственном изоляторе №13 отличился один из судимых за пытки, мородерство, изнасилования экс-боец батальона "Торнадо" по прозвищу Ахиллес — отрезал себе ухо. Версий этого происшествия не мало, от той, что он отбивался от своих бывших однополчан, до той, что он так протестовал против психологического давления охранников. За ухо "торнадовца" взялись не только журналисты, но и нардепы и оказалось, что в СИЗО они могут творить что хотят, абсолютно безнаказанно.

Ухо в знак протеста

Версий инцидента с отрезанным ухом одного из бывших бойцов милицейского батальона "Торнадо", сформированного по указанию министра Арсена Авакова, было не мало. Говорили, что он якобы на суде признал свою вину в совершенных преступлениях и его "побратимы" за это собирались его "опустить". Охранник якобы провел их в камеру к Ахиллесу, где, как сообщал один источник случайно порезал себе ухо, чтобы избежать встречи и дальнейших разборок с дружками. Некоторые эксперты утверждали, что "Торнадовцы" якобы подрались с конвоем. Другие рассказывали, что по их данным они якобы собирались совершить побег.

Из близкого окружения "Торнадовцев", в том числе из уст одного из кандидатов на пост главы Нацполиции МВД, ранее судимого нардепа-"радикала" Игоря Мосийчука сначала прозвучала версия о том, что якобы охранники СИЗО с ними повели себя бесчеловечно, в их отсутствии вынесли из камер весь спортивный инвентарь. В знак протеста он полоснул себе по уху. Но позже Мосийчук рассказал, что не в инвентаре дало, а в постоянных моральных издевательствах, которым подвергался обвиняемый в тяжких, насильственных преступлений Максимом Глебов (Ахиллес).

"Все это произошло из-за того, что несколько работников СИЗО предвзято относятся к заключенным-торнадовцам. В частности, вчера один из таких работников зашел в бокс, где содержались торнадовцы после судебного заседания и начал словесно унижать Максима Глебова (Ахиллеса). В том числе прозвучало следующее: "Что же ты за воин, если боишься боли?". В ответ на это Ахиллес схватил железяку отсек себе ухо. Кровь брызнула на работника СИЗО, и тот с криками бросился бежать. В это время другие торнадовцы бросились удерживать Максима, чтобы тот не нанес себе других телесных повреждений", - сообщил Игорь Мосийчук.

Как утверждает нардеп, у заключенных-торнадовцев нет конфликта с руководством Лукьяновского СИЗО, зато существует три-четыре работников заведения, которые постоянно провоцируют их. Все же остальное, по его словам, придумали тюремщики.

При этом, приговор для экс-торнадовцами уже не за горами. 17 и 18 января показания в Оболонском суде Киева должны дать экс-командир расформированного подразделения Руслан Онищенко и его бывший заместитель Николай Цукур. После этого в судебном заседании пройдут дебаты сторон, и затем суд вынесет свой вердикт 12 бывшим "торнадовцам".

Безнаказанное "Торнадо" newskiev/Youtube Конфликт в Лукьяновском СИЗО: комментарий "торнадовца"

Следственный изолятор очень специфическое место, где периодически происходят ЧП разного рода. Но больше всего "чудят" не матерые уголовники, а так называемые "патриоты" особенно из числа бывших участников всевозможных добробатов.

Как рассказал РИА Новости Украина на условиях анонимности один из сотрудников пенитенциарной службы, с бывшими АТОшниками или же активистами Майдана сотрудники столичного СИЗО предпочитают не связываться, тем самым, позволяя им многое.

"Вас не удивляет, что тот же Онищенко (экс-командир батальона — Авт.) спокойно и свободно общается в Интернете?! Откуда у него телефон, если по инструкции он запрещен?! Открою вам секрет. У них даже "шмон" (обыски) проводятся для галочки. Посмотрели бы вы какие им приходят передачи, удивились бы. С дисциплиной у них, мягко говоря, большие проблемы. Сокамерники жалуются. Но на это администрация закрывает глаза, их боятся трогать, им позволяют многое. Хотя попытки членовредительства арестантами СИЗО не новость, к этому часто прибегают, если хотят привлечь внимание. Вот, скажем, Вита Заверуха (экс-боец "Айдара" подозреваемая в соучастии в убийстве милиционеров в Киеве — Ред.) делала вид, что режет вены. Надрезала только кожу, вена не пострадала. Но это не помогло ей, суд не отпустил ее на подписку. Скажем так, что это больше походило на пиар-акцию", - отмечает собеседник.

Как считает адвокат Татьяна Монтян, отрезание уха, нанесение себе других увечий, это все клоунада, которая не несет никаких последствий.

"Торнадовцы это все от скуки делают, потому что им кроме троллинга охраны и конвойных, нечем заняться. Что хотят, то и творят и никто им ничего не может сделать, потому что у них "крыша" надежная. За них вписывается тот же нардеп Мосийчук, который даже их фотки публикует в соцсетях. Они себя чувствуют в СИЗО, как дома. Когда они особо борзеют, их пытаются призвать к порядку, но это не получается, потому что им все равно, у них "крыша", у них итак все в шоколаде. Их "крышуют" радикалы, которые договорились с Порошенко и поэтому им разрешают в СИЗО по чудить. Но долго этот цирк продолжаться не может, в силу естественных причин", - отмечает Монтян.

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Надежда Савченко в Московском СИЗО постоянно объявляла голодовку в знак протеста, в Украине же "патриоты" режут себе уши и кожу на руках. Для обретения свободы все средства хороши.