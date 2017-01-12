Полиция открыла уголовное производство после бунта "Торнадо" в СИЗО Киева

Нацполиция Киева

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Полиция Киева квалифицировала инцидент с экс-бойцами расформированной роты "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО как "сопротивление работнику правоохранительного органа", сообщает пресс-служба полиции столицы.

Ранее о нападении "торнадовцев" на охрану изолятора сообщил журналист Роман Синицын. Позже он добавил, что есть версия, согласно которой произошел конфликт между конвоем и бойцами расформированной спецроты, и один из них, Максим Глебов (позывной Ахиллес), "порезал себе ухо". Позднее народный депутат фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук уточнил, что у заключенных забрали спортивный инвентарь и поставили новые решетки на окнах, в знак протеста один из "торнадовцев" отрезал себе ухо заточкой и бросил им в надзирателя. Мосийчук отметил, что в ответ сотрудники СИЗО закрылись в оружейной и просидели там 2 часа, а один из надзирателей от вида крови упал в обморок.

"Из-за инцидента в Лукьяновском СИЗО полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что после получения вызова о конфликте в СИЗО прибыли на место инцидента.

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"По прибытию выяснилось, что один из заключенных получил телесные повреждения. В результате его под конвоем доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи — в следственный изолятор. При этом часть заключенных отказалась подниматься в камеры", — подчеркнули в полиции.

По данным Нацполиции, на помощь правоохранителям прибыли приданные силы, которые окружили здание СИЗО для предупреждения любых провокаций или конфликтов. Впоследствии работники изолятора урегулировали ситуацию.