Хроника 11 января: бунт "Торнадо" в СИЗО, миллионы Лазаренко в банке Литвы

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 11 января, вице-президент "Укртрансгаза" был назначен главой нового оператора ГТС, под Харьковом задержали экс-полицейских, совершавших разбойные нападения, а в Киеве приостановили прием коммунальных платежей на "Укрпочте". В этот же день избранный президент США Дональд Трамп провел в среду первую пресс-конференцию, а Мексика отказалась оплачивать стену на границе с США. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Бунт "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО

Бывшие бойцы расформированной спецроты МВД "Торнадо" напали на охрану в Лукьяновском СИЗО после того, как один из них получил ранение, сообщил глава Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. Экс-бойца "Торнадо" госпитализировали. Его состояние стабильно. В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений.

Журналисты обнаружили в банке Литвы $30 млн Лазаренко

Международный проект журналистских расследований OCCRP сообщает, что его литовский партнер 15min.lt обнаружил в базе данных OCCRP документы, которые свидетельствуют о наличии на счете в банке Литвы около 30 миллионов долларов, связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко. Указанные средства заморожены на счету местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.

Кабмин собирается организовать выдачу украинских паспортов в ЛДНР

Кабинет министров Украины намерен до апреля текущего года решить вопрос о предоставлении административных услуг, в том числе по регистрации актов гражданского состояния и выдаче украинских паспортов гражданам, которые проживают на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей. По информации СМИ, соответствующая норма содержится в утвержденном правительством Плане мер по реализации некоторых принципов государственной внутренней политики в отношении не подконтрольных властям Украине районов Донбасса.

Савченко опубликовала список военных РФ, находящихся в украинских тюрьмах

Народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко опубликовала "скорректированный" список российских военных и россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, а также список, который, по ее словам, "запрашивает украинская сторона". Днем ранее Савченко опубликовала списки украинских пленных, а также списки лиц, которых хотят вернуть, по ее данным, самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В СБУ негативно отнеслись к публикации Савченко списков украинских пленных, пообещав выяснить их происхождение. Сейчас Савченко по приглашению европарламентария от Чехии Павела Свободы находится с рабочим визитом в Праге.

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Мощные обстрелы в Донецке

Жители Донецка сообщали накануне об интенсивных боях в разных районах города. По информации местных жмтелей в соцсетях, активизация боев началась в среду вечером. Украинские военные зафиксировали 62 нарушения режима тишины за минувшие сутки в Донбассе, погиб один военнослужащий. По информации силовиков, под огнем оказались населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Широкино, Павлополь, Зайцево, Авдеевка и другие. Обстрел велся из гранатометов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БТР и минометов.

Деканоидзе назвала реформу прокуратуры фейковой

Одним из ключевых препятствий в совершенствовании работы Национальной полиции Украины является отсутствие изменений в "беззаконной и коррумпированной" прокуратуре и судебной системе страны, заявила экс-руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе в интервью изданию Kyiv Post. В свою очередь, генпрокурор Украины Юрий Луценко отрицает обвинения в блокировании изменений. О своей отставке Деканоидзе заявила 14 ноября, через два дня Кабмин одобрил ее прошение.

Прорыв трубы в Одессе: транспорт плывет по залитой водой улице

В Одессе в разгар непогоды на улице Варнецкой произошел масштабный прорыв трубы, в результате которого улица в буквальном смысле превратилась в реку, по которой пытаются "проплывать" автомобили. В среду пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщила, что в связи с ухудшением погодных условий движение на ряде дорог государственного и местного значения в Одесской области запрещено.

Вице-президент "Укртрансгаза" назначен главой нового оператора ГТС

Главой нового оператора украинской газотранспортной системы — ПАО "Магистральные газопроводы Украины" назначен вице-президент "Укртрансгаза" Валерий Ноздрин, сообщают украинские СМИ, со ссылкой на собственные источники. Кабинет министров Украины в ноябре 2016 года в рамках реструктуризации "Нафтогаза" принял решение о создании нового оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — компании "Магистральные газопроводы Украины".

В Киеве приостановили прием коммунальных платежей на "Укрпочте"

"Укрпочта" временно приостановила прием коммунальных платежей от киевлян, поскольку покрытие расходов на предоставление таких услуг является убыточным для организации. Еще в декабре "Укрпочта" обратилась в ГИВЦ ("Главный информационно-вычислительный центр") с предложением поднять тариф на свои услуги по приему платежей, но там отказали в изменении тарифа. Поскольку срок действия договора между двумя предприятиями завершался 31 декабря 2016 года, "Укрпочта" приняла решение не продлевать его действия на невыгодных для себя условиях.

Под Харьковом задержали экс-полицейских, совершавших разбойные нападения

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Харьковской области банду из четверых бывших полицейских и пенсионеров МВД, совершивших ряд разбойных нападений, сообщает в среду пресс-служба областной прокуратуры. Согласно сообщению, они были задержаны по "горячим" следам после нападения на одного из местных предпринимателей, который работает в сфере торговли. По предварительным данным, преступную группу возглавлял бывший сотрудник полиции.

Кремль отрицает наличие компромата на Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютной чушью и фабрикацией сообщения в западных СМИ о якобы имеющемся у Кремля "компромате" на Дональда Трампа. Москва считает такие заявления попыткой навредить двусторонним отношениям, заявил Песков, сравнив их с "криминальным чтивом". Ранее в американских СМИ появилась информация, что спецслужбы США имеют подозрения относительно того, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о миллиардере, но при этом точных подтверждений этих предположений у американского разведсообщества нет.

Мексика отказалась оплачивать стену на границе с США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето после подтверждения планов избранного главы США Дональда Трампа возвести стену на границе двух стран вновь заявил, что мексиканские власти не будут оплачивать ее строительство. Кроме того, по его словам, власти намерены сохранить свободу денежных переводов мигрантов. Ранее Трамп подтвердил, что власти страны после его вступления в должность 20 января приступят к реализации плана по строительству стены на границе с Мексикой за счет самой Мексики.

Первая пресс-конференция Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп провел в среду первую пресс-конференцию с момента своего избрания. Во время своего выступления Трамп заявил, что считает неуместным слово "перезагрузка" применительно к развитию отношений между Вашингтоном и Москвой. "Нет никакой кнопки перезагрузки. Мы либо поладим, либо нет", — сказал Трамп, подчеркнув, что он надеется "поладить" с Путиным. Также Трамп заявил, что его бизнес перейдет под руководство сыновей — Дональда-младшего и Эрика.

Именно 11 января можно без преувеличения назвать одной из самых "вежливых" дат в году — в этот день отмечается Международный день "спасибо". Психологи уверены, что слова благодарности — это "устные поглаживания", которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца! Примечательно, что день "спасибо" имеет "брата" — 21 сентября отмечается Всемирный день благодарности.