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    "Торнадовцы" не нападали на сотрудников Лукьяновского СИЗО - Минюст

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    Бунт "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО (181)

    (обновлено: )6
    Лукьяновское СИЗО. Архивное фото
    SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Ситуация с экс-бойцами расформированной роты "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО изначально была управляемой, сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

    Конфликт в Лукьяновском СИЗО: комментарий торнадовца. Видео
    newskiev/Youtube
    Конфликт в Лукьяновском СИЗО: комментарий "торнадовца"

    Ранее о нападении "торнадовцев" на охрану изолятора сообщил журналист Роман Синицын. Позже он добавил, что есть версия, согласно которой произошел конфликт между конвоем и бойцами расформированной спецроты, и один из них, Максим Глебов (позывной Ахиллес), "порезал себе ухо". Позднее народный депутат фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук уточнил, что у заключенных забрали спортивный инвентарь и поставили новые решетки на окнах, в знак протеста один из "торнадовцев" отрезал себе ухо заточкой и бросил им в надзирателя. Мосийчук отметил, что в ответ сотрудники СИЗО закрылись в оружейной и просидели там 2 часа, а один из надзирателей от вида крови упал в обморок.

    "Никаких действий по нападению на сотрудников СИЗО, вроде нападений или каких-то действий по поводу оружейной, такого не было, это сплетни. Ситуация была управляемая с самого начала", — сказал Чернышев.

    Он также подчеркнул, что "торнадовец" сделал такое действие, "чтобы привлечь внимание к своей позиции относительно хода следствия и суда".

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