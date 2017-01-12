Бунт "Торнадо": появились новые подробности конфликта в Лукьяновском СИЗО

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Экс-бойцы расформированной спецроты МВД "Торнадо" не нападали на охрану Лукьяновского СИЗО, сообщил народный депутат фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук, назвав причины инцидента.

Ранее о нападении "торнадовцев" на охрану изолятора сообщил журналист Роман Синицын. Позже он добавил, что есть версия, согласно которой произошел конфликт между конвоем и бойцами расформированной спецроты, и один из них, Максим Глебов (позывной Ахиллес), "порезал себе ухо".

"События сегодняшней ночи в Лукьяновском СИЗО — это реакция заключенных бойцов "Торнадо" на действия администрации: пока "торнадовцы" были в суде, из их камер изъяли спортивный инвентарь и поставили на решетку дополнительные решетки, которые фактически перекрывают доступ света. В знак протеста один из заключенных отрезал себе ухо заточкой и бросил им в надзирателя", — написал Мосийчук на своей странице в Facebook.

Как уточнил нардеп, в ответ сотрудники СИЗО закрылись в оружейной и просидели там 2 часа, а один из надзирателей от вида крови упал в обморок.