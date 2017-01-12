"Торнадовцы" оказывали сопротивление сотрудникам Лукьяновского СИЗО - ГПУ

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Конфликт в Лукьяновском СИЗО произошел после того, как экс-бойцы расформированной роты "Торнадо" начали оказывать сопротивление сотрудникам учреждения, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее о нападении "торнадовцев" на охрану изолятора сообщил журналист Роман Синицын. Позже он добавил, что есть версия, согласно которой произошел конфликт между конвоем и бойцами расформированной спецроты, и один из них, Максим Глебов (позывной Ахиллес), "порезал себе ухо". Позднее народный депутат фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук уточнил, что у заключенных забрали спортивный инвентарь и поставили новые решетки на окнах, в знак протеста один из "торнадовцев" отрезал себе ухо заточкой и бросил им в надзирателя. Мосийчук отметил, что в ответ сотрудники СИЗО закрылись в оружейной и просидели там 2 часа, а один из надзирателей от вида крови упал в обморок. Вместе с тем в Минюсте сообщили, что ситуация была управляемой.

"После возвращения с судебного заседания 11.01.2017 в Киевский следственный изолятор, указанные подсудимые в количестве 10 человек в помещениях сборного отделения оказали сопротивление работникам учреждения, отказывались выполнять законные требования администрации и следовать в камеры. При этом один из заключенных демонстративно нанес себе телесное повреждение в виде порезов левого уха", — говорится в сообщении.

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В ГПУ уточнили, что с целью недопущения противоправных действий и дестабилизации работы учреждения, указанные лица были заблокированы в камерах сборного отделения, а также вызваны сотрудники полиции. Позднее "торнадовцы" прекратили сопротивляться и согласились на возвращение в свои камеры.