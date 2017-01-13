Бунт в Лукьяновском СИЗО: "торнадовец" пытался избежать расправы - эксперт

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Киеве арестованные бывшие бойцы батальона "Торнадо" напали на охрану Лукьяновского СИЗО. Инцидент произошел в среду, 11 января, после того, как один из арестованных бойцов нанес себе телесные повреждения. Другие арестованные потребовали срочно оказать мужчине медицинскую помощь. В результате возникла потасовка с охраной СИЗО.

Что на самом деле происходило за решеткой Лукьяновского СИЗО, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

"Один из подсудимых, один из группы этих "торнадовцев" так называемых, он вчера на суде дал какие-то показания, которые не нравятся всем остальным подсудимым-участникам этого процесса. И они пытались неким образом с ним выяснить отношения. И во время этапирования в СИЗО, и уже непосредственно в самом СИЗО, потому что там больше для них свободы", — пояснил ситуацию в СИЗО Старенький.

"Этот заключенный, он пытался избежать расправы над собой, поэтому он использовал прием, который иногда используют заключенные, у которых есть проблемы. Он нанес себе повреждение, не несущие угрозы здоровью, жизни, но оно эффектное, потому что там много крови, и очень эффектно выглядит для того, чтобы избежать разборок и чтобы ему оказали медицинскую помощь и отделили от основной массы. Так и оно произошло в дальнейшем", — добавил он.

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Напомним, конфликт в СИЗО удалось разрешить, и к 23:30 арестованных развели по камерам. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, врачи оценивают его состояние как стабильное.