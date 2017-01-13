Не просто разборки. Что произошло с "торнадовцами" в Лукьяновском СИЗО

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Прокуратура Киева проводит проверку инцидента, произошедшего между подсудимыми бойцами расформированной роты "Торнадо" и сотрудниками Лукьяновского следственного изолятора. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Вечером 11 января в Киеве произошел инцидент между заключенными бойцами расформированной роты и охраной киевского СИЗО. По словам народного депутата Игоря Мосийчука, "торнадовцам" не понравилось усиление режима содержания в изоляторе. Один из бывших бойцов расформированной роты с позывным "Ахиллес" отрезал себе ухо.

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Есть также версия, что после судебного заседания между бойцом с позывным "Ахиллес" и бывшим командиром "Торнадо" Русланом Онищенко произошла словесная перепалка, в ходе которой последний начал угрожать собеседнику, поскольку "Ахиллес" подтвердил обвинения прокурора. Поэтому во время этапирования из суда в Лукьяновском СИЗО "Ахиллес" отрезал себе ухо.

Из-за инцидента в Лукьяновском СИЗО полиция начала уголовное производство по статье "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа".

Рота "Торнадо" с декабря 2014 по июнь 2015 охраняла общественный порядок в нескольких населенных пунктах Луганской области. В июне 2015 года военная прокуратура задержала восьмерых бойцов роты, им инкриминировали тяжкие преступления, в том числе изнасилование.

Что происходило за решеткой Лукьяновского следственного изолятора, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.

(текст публикуется на языке оригинала)

У вас є інформація щодо того що насправді відбулося в Лук’янівському СІЗО, чому збунтувалися ув’язнені?

— У мене інформація безпосередньо від працівників СІЗО, які були на місці події. Справа в тому, що ті версії, які були озвучені у довідці, частково мають під собою підґрунтя. Насправді один з підсудних, один з групи цих "торнадівців" так званих, на суді надав якісь свідчення, про які мова там не йде, оскільки засідання закрите. Ці свідчення не до вподоби всім іншим підсудним учасникам цього процесу. І вони намагалися певним чином з ним з'ясувати якісь стосунки і під час етапування до СІЗО, і вже безпосередньо в самому СІЗО, тому що там більше для них свободи. Цей ув’язнений, який надавав свідчення в суді, намагався уникнути розправи над собою, тому він використав прийом, який іноді використовують ув’язнені, які мають проблеми. Він наніс собі ушкодження, яке не несе загрози життю, але воно ефектне, тому що там багато крові, щоб йому надали медичну допомогу і забрали від основної маси.

Версії, які потім розповсюджуються учасниками "Торнадо", що їм не подобався режим утримання, направлені на те, щоб цю версію, що були надані негарні свідчення, приховати, тому що вона невигідна і непотрібна, бо вона буде мати наслідки в подальшому при постановленні вироку. Деякий час назад був скандал, що "торнадівці" чинили тиск і на суддю, і на прокурора, і обливали всяким брудом. Але це лише перша частина події. Друга частина — я не розумію, чому Мінюст приховує це, але коли чергові намагалися втрутитися в цей конфлікт між "торнадівцями", вони намагалися вчинити напад і на чергового. І заточка була в руках одного з них, але черговий зміг вчасно зреагувати, міри безпеки якісь прийняти, він зачинив перед цим "торнадівцем" грати — і той не зміг до нього добратися. А так би була надзвичайна подія, яка, наприклад, сталася 1 січня, коли неповнолітній ув’язнений київського СІЗО проломив голову прапорщику, і досі ніяких наслідків там немає.

Як ви охарактеризуєте те, що відбулося?

— Ця подія двояка. Вона показує, що не все добре у "торнадівців" в суді, вони між собою якісь конфлікти спричиняють. А друге більше стосується пенітенціарної системи: нагляду і контролю за діями ув’язнених на сьогодні насправді немає, вони мають можливість і між собою якісь розборки чинити, і на потерпілих тиск чинити, і на суд, і користуватися мобільним зв’язком, і вести сторінки в соцмережах, і так далі. Тому функції СІЗО взагалі не виконуються, як повинні.

Хтось з працівників буде покараний за це?

— Справа в тому, що всі ці події відбувалися саме в момент передачі ув’язнених від поліцейських конвою до працівників СІЗО. Специфіка така, що там біля чергової частини є близько 20 різних боксів, куди розміщаються всі ці ув’язнені, коли прибувають з судів, а потім їх розвозять по камерам. І оці "торнадівці" використали цей момент, коли їх не розмістили ще по боксам, а всіх разом привезли на одному спецавтомобілі. Тому я не бачу зараз в діях працівників СІЗО якихось порушень. Але там дійсно повинна прокуратура розібратися і розставити крапки над "і". Можливо, дійсно були порушення.

Ранее эксперт по праву Борис Малышев в эфире "ГС" заявил, что реформирование полиции так и не произошло, все те же полицейские работают привычными методами и не готовы к вызовам сегодняшнего дня.

А о том, что создание управления по вопросам кадрового контроля при Нацполиции — это попытка отвлечь внимание общества от более актуальных проблем ведомства, заявил в эфире "ГС" эксперт Сергей Пархоменко.