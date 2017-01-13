Дело против Гонтаревой. Людей Порошенко судить не будут — Степанюк

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

НАБУ начало расследование в отношении главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом на своей странице в Facebook рассказал прокурор ГПУ Владислав Куценко.

Расследование также начато в отношении директора Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина. По словам Владислава Куценко, речь идет о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму свыше 315 миллиардов гривен.

Детективы НАБУ проверяют причастность Гонтаревой и Ворушилина к искусственному занижению стоимости активов 68 ликвидируемых банков. В общей сложности стоимость активов была снижена с 415 до 99,5 миллиардов гривен — для продажи за бесценок подконтрольным субъектам.

Ситуацию вокруг расследования деятельности глав НБУ и ФГВ в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Всеволод Степанюк.

Каковы перспективы расследования НАБУ по деятельности глав Нацбанка и ФГВ?

— После всех коррупционных скандалов, после заявлений различных политиков по поводу ситуации в Нацбанке НАБУ просто обязано было открыть дело против высших должностных лиц. Я думаю, что открывать надо дело не только против Гонтаревой, но и против ее предшественников. Потому что дело не только в реализации активов, но и в рефинансировании: под какие активы оно велось и как это все оценивалось. Конечно, метод реализации активов, сама процедура их реализации несет достаточно большие коррупционные риски. То есть актив можно оценить по-разному даже оценщику. Я уже не говорю, что можно сделать аукцион только для своих, для подставных лиц, через ту же самую ProZorro. Так что, в принципе, поле деятельности для НАБУ там есть. Но только не понятно, почему НАБУ? Этим вообще-то должна заниматься ГПУ. Я не думаю, что это только коррупционная составляющая, коррупционные обвинения могут иметь место при занижении активов. В принципе, когда актив продается по заведомо низкой цене, не рыночной, и с этого имеются какие-то откаты, то это вообще есть банальное воровство, а не коррупция.

То есть дело заведено в НАБУ, а сообщает о том прокурор ГПУ Владислав Куценко?

— Совершенно верно. Это подследственность ГПУ, потому что НАБУ занимается только коррупцией, а не хищениями. Это есть хищение, а не коррупция. Но, опять же, учитывая то, что та же Гонтарева — это креатура президента, сомнительно, что дело дойдет до какого-то ареста, приговоров, реального расследования.

Куценко сообщает о том, что искусственно занижалась стоимость активов 68 банков ликвидируемых до 99,5 миллиардов гривен. Как это рассчитали?

— Есть разные методы оценки. Возможно, Куценко посмотрел, почем были залоги несколько лет назад, почем они реализуются сейчас. Естественно, что залог подешевел раза в два-три из-за нестабильности, которая есть в Украине. То есть в данном случае невозможно говорить о занижении или воровстве. Вопрос в том, что у нас очень многие должностные лица делают довольно глупые заявления. Есть какая-то оценка научная этих активов? Если ее нет, то это все заявления носят голословный характер. То есть нужно провести оценку согласно законодательству, согласно закону об оценке, и тогда уже говорить, занижена цена была продажи или нет. То, что активы банков в результате кризиса в Украине подешевели, как минимум, в два раза, это правда.

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Если искусственно занижали стоимость активов, каким образом это могло произойти?

— Очень просто. Сравнивается цена продажи с реальной ценой, по которой можно было продать. Это достаточно простая методика. Есть закон об оценочной деятельности в Украине, есть специализированные экспертные организации, которые могут сделать качественную оценку стоимости объекта или материального актива.

Если в отношении Гонтаревой будет дело заведено в НАБУ, лишь эта махинация с заниженной стоимостью ликвидируемых банков может грозить последствиями для главы Нацбанка?

— Скажем так: слабое место настолько слабое, что все остальные оно перевешивает. Есть вопрос: почему НБУ допустил такие дыры в коммерческих банках. Почему НБУ раньше не закрыл эти банки и допустил вывод активов за рубеж, продажу их? То есть, например, тот же ПриватБанк 140 миллиардов долга не за один день образовал. То есть его надо было национализировать года на два-три раньше, а не сейчас. Это непрофессиональные действия, которые граничат, очевидно, с какой-то преступной деятельностью. Многие эксперты подчеркивают непрофессионализм НБУ. И это уже не новость, и об этом говорят все, даже на улице. Это видно и по курсу. То есть курс такой, мы видим, что, в принципе, каких-то таких сильных дисбалансов на рынке не было. Почему поплыл курс? Да потому, что НБУ никак не вмешивается в эту ситуацию. И это курс, который мы видим, в принципе, спекулятивный.

Напомним, вкладчикам ПриватБанка опасаться нечего, все вклады будут сохранены и возвращены новым собственником — государством — в полном объеме, считает главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный.

Ранее эксперт по инвестициям Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что в целом бизнес-сообщество и инвесторы отреагировали на решение о национализации ПриватБанка позитивно.