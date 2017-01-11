Курс гривны будет падать – Перерва

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Национальный банк Украины во вторник, 10 января, объявлял аукцион по продаже валюты, увеличив заявку до 100 миллионов долларов с 70-ти. В результате было продано 51 миллион долларов, при спросе более чем в 57 миллионов. Минимальный курс продажи валюты составил 27,10 гривен за доллар, максимальный – 27,21.

Как чувствует себя гривна после зимних праздников, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор рейтингового агентства "Евро-рейтинг" Григорий Перерва.

(публикуется на языке оригинала)

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На минулому тижні НБУ спочатку скуповує надлишки валюти, а наступного дня їх продає. На цьому тижні НБУ знову виходить з продажем валюти. Це потрібно для того, щоб підтримувати гривню?

— В тому числі. І також задовольняти заявки, котрі НБУ отримує.

Що буде з курсом надалі?

— Як показує практика попередніх років в тому числі, в січні якихось коливань очікувати не варто. Тобто як правило попит на валюту все рівно незначний, імпортери все ще мають достатні запаси, а поповнювати їм свої валютні резерви непотрібно, тому що все рівно закупки товарів саме січень не передбачає. Тому думаю, що зараз суттєвих коливань в найближчі кілька тижнів не варто очікувати.

Що стосується вже лютого-березня, тут вже можливі різні ситуації.

Виходячи з того, що на транш МВФ поки не варто очікувати і не варто очікувати на іншу фінансову допомогу від закордонних донорів, як себе буде почувати гривня на тлі 15 мільярдів доларів золотовалютних резервів?

– Давайте не забувати, що ці 15 з копійками, в принципі, дещо зросли порівняно з минулим роком, і в принципі це не те, що у нас було в 2014-му році, коли золотовалютні резерви були близькі до нуля.

Зараз ситуація краща, економіка не знаходиться в турбулентному стані, в якому вона була два і навіть рік тому. В той же час українська економіка не існує у відриві від всього світу. Якщо долар продовжуватиме укріплюватися, а цього можна очікувати від багатьох факторів, можна очікувати, що тиск на гривню буде зростати.

Отримання траншу це одна з важливих умов, заходження іноземних інвестицій – також одна з важливих умов, знову таки, попит на українські продукти, які ми експортуємо, теж один з суттєвих факторів. Все це в комплексі може впливати на гривню, може тиснути, але я не очікую, що курс буде змінюватися більше ніж на 5-10%.

Якщо не буде якихось надзвичайно подій, то десь 27,30, десь в цьому коридорі гривня цілком може триматися.

На минулому тижні пропозиція долара переважала над попитом, а курс залишився стабільним. Чому?

– Курс все-таки трошки змінився, трошки гривня укріпилася. Вона і не впаде, вірніше не посилиться сильніше, ніж вона зараз, ніж є цей курс, тому що є певні внутрішні фактори, котрі обумовлюють саме цей курс, як певний консенсус між різними елітами українськими.

Практично нікому зараз не цікаво, щоб курс укріплювався, тому що це одразу буде негативно позначатися як на роботі тих же експортерів, так і на платіжному балансі країни.

Якщо ми будемо дивитися на те, що в нас зараз платіжний баланс від’ємний, вигідніше навпаки, щоби гривня була дещо дешевше. Це дозволить вирівняти, як у нас вже було кілька разів до цього. І в принципі, певне здешевлення гривні, якщо воно буде планованим і прогнозованим, тобто за рахунок незначної інфляції, воно позитивно впливає якраз на внутрішнього виробника, що дозволяє йому збільшувати обсяги продажів.

Чи буде це насправді? Тут вже будемо дивитися на практиці. Але я повторюсь, що все одно гривню не будуть посилювати, але її спробують не випустити з коридору в 27,30 за долар.

Зацікавленості в тому, щоби сильно обвалювати гривню, нема ні в кого? І нема чинників, які б цьому сприяли?

– Так. Я би навіть трошки поміняв місцями. В першу чергу нема чинників, а, по-друге, все-таки і бажання такого особливо ні у кого нема. Хоча давайте не виключати можливостей, що будуть штучно створені якісь пікові моменти, коли гривня може вискочити з коридору, але її будуть одразу туди заганяти.

Тобто якісь піки можливі, їх не можна відкидати, коли економіка все одно залишається нестабільною, коли є якісь зовнішні фактори, котрі можуть вплинути. Окрім того, що ми з вами перелічили до цього, не забуваємо, все ж таки Україна все ще перебуває у стані війни.

Напомним, стабилизация курса гривны в 2017 году возможна в случае роста мировых цен на нефть, после этого товары украинского экспорта могут подорожать в цене, прогнозирует экономист Андрей Блинов.