Игорь Гужва: после заявления "Страны" лишь СБУ дало комментарий, что ничего не знает

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Власть пока не отреагировала внятно на заявление редакции интернет-издания "Страна" о подготовке провокаций со стороны силовых структур. Неофициально — успокаивают, но в редакции ко всему готовы. Об этом сказал РИА Новости Украины главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

В заявлении, опубликованном 12 января на сайте издания, говорится, что сведения об этом поступают в последние дни "из разных источников в силовых структурах Украины".

"В частности, есть информация о том, что СБУ в ближайшее время намерена устроить маски-шоу в редакции "Страны". Кроме того, по поступившим данным, в СБУ ударными темпами фабрикуют уголовные дела с целью арестовать руководителей интернет-газеты "Страна", — говорится в заявлении. В редакции связывают это с тем, что "Страна" публиковала множество резонансных статей, которые вызывали недовольство у руководства государства".

Заявление "Страны" вызвало большой резонанс в обществе, но власть — отмалчивается.

"Никакой реакции властей на наше заявление не было — кроме комментария пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской о том, что она не в курсе, планируются ли какие-то акции против нашего издания. Были всякие неофициальные контакты, нам говорили, что все это неправда, что со стороны власти ничего не планируется. Но официально было только заявление Гитлянской", — сказал Гужва.

По его словам, в неофициальном порядке источники редакцию "Страны" успокаивают, но веры этому нет.

"Говорят — что вы шум поднимаете, думаете, что мы проти вас хотим что-то делать, но мы не хотим… Но отсутствие какой-то официальной четкой реакции как раз и показывает, что это, наверное, не совсем так. То, что акции планировались, подтверждают и те материалы, которые есть у нас, свидетельства представителей спецслужб", — отметил Гужва.

Он сказал, что с лета 2016 года активизировано расследование дела еще 2014 года по холдингу "Вести" (который Гужва в то время возглавлял — Ред.), в ходе которого десятки людей вызывают на допросы.

"Конкретно людей спрашивали обо мне, что они могут обо мне сказать плохого… Мы никаких заявлений не делали до тех пор, пока к нам не поступила информация, что уже планируются силовые действия в отношении "Страны". После этого мы уже и выступили с заявлением. Не потому что нам хотелось поднять скандал или привлечь к себе внимание, к нам и так внимания более чем достаточно — а именно потому, что появилась инфрмация о серьезной угрозе для нашего издания", - отметил Гужва.

Главред "Страны" также сообщил, что пока ситуация спокойная: "вчера никто не приходил, сегодня никто не приходил — посмотрим, что дальше будет".

Напомним, журналисты "Страны" ранее уже приходилось сталкивались с повышенным вниманием спецслужб. Так, в октябре 2016 года заместитель главного редактора издания Светлана Крюкова подверглась обыску в аэропорту "Борисполь". А в конце сентября 2016 года ее вызывали на допрос в Службу безопасности Украины вскоре после того, как вышло ее расследование о создании "медиа-империи" президента Петра Порошенко.

В августе 2016 года Гужва сообщал, что юристу и автору "Страны" Алексею Романову стали поступать угрозы после того, как он обнародовал информацию о владельцах скандального сайта "Миротворец".

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Осенью прошлого года "Страна" опубликовала ряд материалов на основе откровений нардепа Александра Онищенко о коррупции в высших эшелонах власти. В редакции располагают сведениями, что "это вызвало резкое недовольство в Администрации президента".