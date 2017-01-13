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Игорь Гужва: после заявления "Страны" лишь СБУ дало комментарий, что ничего не знает

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Заявление редакции интернет-издания "Страна" о готовящихся провокациях со стороны силовых структур вызвало большой резонанс в обществе, однако четкой официальной реакции от власти пока не последовало.
Игорь Гужва. Архивное фото
РИА Новости Украина Евгений Котенко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Власть пока не отреагировала внятно на заявление редакции интернет-издания "Страна" о подготовке провокаций со стороны силовых структур. Неофициально — успокаивают, но в редакции ко всему готовы. Об этом сказал РИА Новости Украины главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

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В заявлении, опубликованном 12 января на сайте издания, говорится, что сведения об этом поступают в последние дни "из разных источников в силовых структурах Украины".

"В частности, есть информация о том, что СБУ в ближайшее время намерена устроить маски-шоу в редакции "Страны". Кроме того, по поступившим данным, в СБУ ударными темпами фабрикуют уголовные дела с целью арестовать руководителей интернет-газеты "Страна", — говорится в заявлении. В редакции связывают это с тем, что "Страна" публиковала множество резонансных статей, которые вызывали недовольство у руководства государства".

Заявление "Страны" вызвало большой резонанс в обществе, но власть — отмалчивается.

"Никакой реакции властей на наше заявление не было — кроме комментария пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской о том, что она не в курсе, планируются ли какие-то акции против нашего издания. Были всякие неофициальные контакты, нам говорили, что все это неправда, что со стороны власти ничего не планируется. Но официально было только заявление Гитлянской", — сказал Гужва.

По его словам, в неофициальном порядке источники редакцию "Страны" успокаивают, но веры этому нет.

"Говорят — что вы шум поднимаете, думаете, что мы проти вас хотим что-то делать, но мы не хотим… Но отсутствие какой-то официальной четкой реакции как раз и показывает, что это, наверное, не совсем так. То, что акции планировались, подтверждают и те материалы, которые есть у нас, свидетельства представителей спецслужб", — отметил Гужва.

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Он сказал, что с лета 2016 года активизировано расследование дела еще 2014 года по холдингу "Вести" (который Гужва в то время возглавлял — Ред.), в ходе которого десятки людей вызывают на допросы.

"Конкретно людей спрашивали обо мне, что они могут обо мне сказать плохого… Мы никаких заявлений не делали до тех пор, пока к нам не поступила информация, что уже планируются силовые действия в отношении "Страны". После этого мы уже и выступили с заявлением. Не потому что нам хотелось поднять скандал или привлечь к себе внимание, к нам и так внимания более чем достаточно — а именно потому, что появилась инфрмация о серьезной угрозе для нашего издания", - отметил Гужва.

Главред "Страны" также сообщил, что пока ситуация спокойная: "вчера никто не приходил, сегодня никто не приходил — посмотрим, что дальше будет".

Напомним, журналисты "Страны" ранее уже приходилось сталкивались с повышенным вниманием спецслужб. Так, в октябре 2016 года заместитель главного редактора издания Светлана Крюкова подверглась обыску в аэропорту "Борисполь". А в конце сентября 2016 года ее вызывали на допрос в Службу безопасности Украины вскоре после того, как вышло ее расследование о создании "медиа-империи" президента Петра Порошенко.

В августе 2016 года Гужва сообщал, что юристу и автору "Страны" Алексею Романову стали поступать угрозы после того, как он обнародовал информацию о владельцах скандального сайта "Миротворец".

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Осенью прошлого года "Страна" опубликовала ряд материалов на основе откровений нардепа Александра Онищенко о коррупции в высших эшелонах власти. В редакции располагают сведениями, что "это вызвало резкое недовольство в Администрации президента".

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