НБУ просто отпустил курс гривны на произвол судьбы - Прозоров

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Падение экспорта агрокультур – основная причина ослабления гривны, говорят в Нацбанке. Регулятор объясняет, что основной источник валюты в осенние месяцы — это именно экспорт сельхозкультур. Но он, традиционно в первые месяцы года снижается из-за сезонного падения деловой активности, а соответственно, это влияет на курс.

Чтобы выровнять ситуацию на валютном рынке Нацбанк в пятницу, 13 января, проведет аукцион по продаже иностранной валюты в объеме до 100 миллионов долларов.

Помогут ли такие действия НБУ улучшить ситуацию с курсом гривны, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров.

Основная причина ослабления гривны – это именно падение экспорта агрокультур?

— Мы знаем, что всегда та часть зампредов НБУ, которая регулирует валютный рынок и операции на валютном рынке, любят давать такие экзотические объяснения понятным или простым ситуациям, которые творятся. Мы помним, что когда были предыдущие скачки, то были каникулы в США, не совпадавшие с ними. Сейчас, наоборот, получилось, что весь мир работал, мы отдыхали. И мы понимаем, что, хотя агрокомплекс всегда по максимуму ноябрь – декабрь отгружает, то валютная выручка у нас выходит всегда с задержкой по закону. Поэтому сказать, что слишком перестали с 1 января перечислять агроэкспортеры, я думаю, что нет. К тому же, мы имеем четкую тенденцию, что растет цена на сталь, наши металлурги должны получать больше валютной выручки в январе и, скорее всего, в феврале мы увидим ситуацию. Я думаю, что здесь очень все просто: когда дорожает одна валюта, это значит, что очень много другой валюты, которой она оценивается. Когда мы увидели большие выводы гривневых средств по правлению ПриватБанка, мы понимаем, что не все эти деньги пошли на покупку товаров, и люди понимают, что вложение в сберегающие так называемые активы, а это доллар США и частично евро, она здесь сработала. Я считаю, что хорошо, что нам удалось отменить двухпроцентный сбор в Пенсионный фонд, и это дополнительным стимулом было для сдерживания того, чтобы курс не дошел до 30 гривен за доллар.

Нацбанк собирается провести аукцион по продаже иностранной валюты, чтобы стабилизировать курс. Как считаете, спасет ли это ситуацию?

— В прошлом году НБУ достаточно много выкупал валюту с рынка, более двух и четырех миллиардов долларов он у банков купил. Объем до ста миллионов, который объявлен, он больше, чем те, что были аукционы шестого и десятого числа. По нашим сведениям, в районе 82 миллионов долларов только есть заявок, то есть не на весь объем, который существует, банки предъявили спрос. Это свидетельствует о том, что такой катастрофической ситуации с разгоном курса пока нет.

Читайте также: Курс гривны будет падать – Перерва

Какие еще действия должен проводить Нацбанк для того, чтобы не дать гривне дальше падать? И есть ли возможности для этого?

— Мы достаточно долго боролись с НБУ за то, чтобы единственной его целью было не только таргетирование инфляции, а также был экономический рост, борьба с безработицей, в том числе сдерживание валютного курса. Какой бы курс не был, они свою цель, которая у них стоит — только инфляция 10% в этом году, достигнут. Но мы понимаем, что курс настолько близко связан с инфляцией, мы видим сразу по тем ценам на любые товары, которые есть в магазинах, они стали расти, и я думаю, что совету НБУ придется вернуться в ближайшем времени к рассмотрению того, что реально ли вообще 10% говорить уже об инфляции в 2017 году, если мы видим прямо с января уже движение курса и, возможно, будет опять такое раскручивание, как любят говорить эксперты, инфляционно-девальвационная спираль. Рост курса потянет за собой рост цен. При повышении цен, в том числе, и на бензин, это автоматически скажется по всем отраслям экономики.

Насколько курс гривны, заложенный в бюджете, будет соответствовать действительности?

— Мы много раз писали исследования о том, что в прошлом году не выполнена была программа приватизации. Фактически никаких внешних поступлений в Украину по счету капитала не было. Наша экономика продолжаем существовать за счет наших экспортеров, которые оказываются во все худших и худших условиях. Агроэкспорт, металлурги, потому что химия уже в этом году перестала влиять так сильно, как это было в начале 2000-х годов, а машиностроение в отсутствие экспортно-кредитного агентства, которое только сейчас будет создаваться, нет таких возможностей, таких высоких процентных ставок по кредитам, чтобы мы, даже в те страны, где заинтересованы в нашей продукции, например, Иран, средний Восток, та же Африка, нет валютной выручки от этих поставок, потому что конкуренция наша имеет намного больше преимуществ по возможности кредитования под низкий процент. В Европе уже кредитуются под отрицательные процентные ставки, поэтому НБУ должен снижать эти процентные ставки в экономике и, с моей точки зрения, нельзя курс бросать на произвол судьбы, потому что он является очень важным якорем как для населения, так и для субъектов хозяйствования.

Есть мнение, что в этом году курс превысит отметку 30 гривен за доллар. Вы как считаете, такое может случиться?

— Мы видели в прошлых годах максимумы курса и выше 30. Вопрос в том, насколько НБУ будет стоять на страже курса гривны и будет ли он пускать курс до такого уровня, потому что при том, что сейчас сформировалась такая девальвационная тенденция, мы понимаем, что при наступлении крупных приватизационных наступлений, если они будут, курс может уйти назад к 26 гривен/доллар. В феврале, возможно, будет транш, это будет поддерживающим. Если не будет транша, то, возможно, что мы будем жить в районе 28-30 гривен/доллар.

Ранее эксперт по вопросам экономики Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что падение курса гривны — это сезонные особенности, вызванные расходами бюджета в конце года, а в феврале гривна стабилизируется.