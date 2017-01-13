НБУ: гривна дешевеет из-за снижения поступлений иностранной валюты

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Очередной виток падения курса гривны имеет сезонный характер и обусловлено сокращением поступления иностранной валюты в страну, сообщил член совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением решения правительства о национализации "ПриватБанка". За это время нацвалюта девальвировалась более чем на 1 гривну – с 26,3 гривны за доллар до 27,7 гривны за доллар по официальному курсу Нацбанка.

"Ситуация на валютном рынке страны, подобная сегодняшней, складывается в начале нескольких последних лет. В первой декаде января на межбанковском валютном рынке повысилась волатильность обменного курса гривны, что связанно с ограниченным предложением иностранной валюты", — написал Данилишин в пятницу в Facebook.

По его словам, на сегодняшний день в Украину поступает меньше валюты из-за спада экономической активности, предновогодних правительственных выплат бюджетникам и пенсионерам, погашения задолженности государством перед предпринимателями по возмещению НДС, оживления потребительского спроса среди населения.

В то же время Данилишин отметил, что имеются и позитивные факторы, которые могут содействовать отхода курса гривны на прежние позиции. По его словам, это улучшение внешнеэкономической конъюнктуры для украинских производителей, которое заключается в росте цен на сталь и железную руду.

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Данилишин сообщил, что в случае чрезмерных колебаний на валютном рынке Нацбанк будут выходить на рынок с валютными интервенциями, обладая достаточным количеством золотовалютных резервов для этих целей. Он уточнил, что на данный момент заложенный в госбюджете на 2017 год средневзвешенный годовой курс неизменен и составляет 27,2 гривны за доллар.