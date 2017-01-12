Есть ли предел падения гривны

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Спекулятивные тенденции стали одним из признаков января. Второй год подряд в первый зимний месяц гривна переживает девальвационную атаку. И "застрельщиком" процесса, как правило, выступает наличный валютный рынок. Пока на межбанке доллар торгуется по курсу ушедшего года, обменные пункты, в первую очередь, внебанковские, штурмуют очередные "пороги" курса попутно нагнетая панику среди населения.

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К сожалению, последние решения в банковской сфере не добавляют населению увернности в завтрашнем дне. Национализация "ПриватБанка" уже обошлась в 25 миллиардов гривен, которые в банк были вброшены Национальным банком Украины для поддержания на плаву новоприобретенной собственности. В новом году к списку обанкротившихся банков добавился "Платинум банк" — решения о вводе в банк временной администрации рынок ждал давно, однако позитива в настроения населения этот факт не внес.

Где предел падения?

С начала 2017 года гривна обновила курсовой минимум — в обменниках доллар предлагают по курсу 28,25 и выше. Причем, в некоторых небанковских обменниках стоимость продажи доллара лишь на 15-20 копеек ниже 29 гривен. Не за горами очередной психологический барьер курса…

Национальный банк так же обновил курсовой минимум гривны: с 10 января официальный курс доллара выше 27 грн за единицу. Регулятор объясняет курсовые колебания в виде временного "избыточного спроса" на иностранную валюту совпадением рождественских выходных в Украине и рабочими днями в Европе. На деле этот эвфемизм говорит только о том, что НБУ пока нынешний курс не будет слишком сильно отличаться от заложенного в госбюджете — 27,2 грн за доллар, пока от регулятора не потребует привести обменный курс в приемлемый вид Банковая или МВФ, Нацбанк будет и дальше занимать позицию стороннего наблюдателя.

Тем временем наличный рынок живет своей жизнью: на рост курса доллара играет серо-черный сегмент рынка, порожденный в свое время решениями НБУ по ограничению операций с наличной и безналичной валютой. Теперь неподконтрольный, с виду, регулятору сегмент валютного рынка диктует свои законы. Откровенно спекулятивный курс доллара в наличной продаже формируется обменными пунктами, поскольку банки за откровенные спекуляции с валютой могут быть наказаны НБУ, а внебанковские обменники — нет.

Рынок разогревают со всех сторон: проблемы после национализации "Приватбанка", ликвидация "Платинум банка", общие затруднения банков с возвратом валютных депозитов — все эти и многие факторы подталкивают украинцев к покупке долларов. Если раньше через внебанковские обменники можно было обойти 2%-ный сбор на покупку валюты, то сейчас эта лазейка устранена — с 2017 года сбор на продажу валюту отменен. Казалось бы, все сделано для устранения затруднений, но просто все видится исключительно на бумаге.

"Собачьи будки" как маховик девальвации

В настоящее время отмену 2%-ного сбора наличный рынок пытается отыграть завышенным курсом. И не встречает препятствий на этом пути. Население, видимо, привыкло к тому, что у банков дороже, чем в обменниках, хотя ситуация изменилась в противоположную сторону.

Главный аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран отмечает, что на наличном рынке творится "откровенный бардак".

"Новоиспеченные дети "налогов с продажи валюты" — небанковские пункты обмена — в быту "собачьи будки" пытаются активно диктовать свои условия рынку. На протяжении дня можно было встретить в будках скупку 28,0 продажу 28,3, при этом через дорогу ОТР, СБЕР РФ или ПУМБ продавали по 27,9-27,95 без особенных очередей и в кассах было прилично валюты… По моим ощущениям — собачьи будки очень болезненно переживают отмену налога с продажи валюты и пытаются выживать за счет панических настроений населения. Курсовая чехарда (многокурсие) показывает, что фундаментальных факторов для такой девальвации на наличном рынке нет, зато есть много операторов желающих на ней сделать деньги", - заявил Шапран на странице в Facebook.

По мнению эксперта, "собачьи будки" играли явно на повышение, а черный рынок предлагал 28,15-28,25 на суммы без ограничений, т.е. на 20-25 коп. выше чем валюта была в банковских обменниках.

"Чувствовались элементы паники — как прямо загоняют население как оленей. И к сожалению в этой "внезапной борьбе" психологическая победа оказывалась за небанками, собачьи будки разбросанные по всему Киеву, с яркими, светящимися вывесками действовали населению на нервы более эффективно", — подчеркнул аналитик.

По мнению Шапрана, основной виновник роста курса — это внебанковские обменные пункты.

"Обратите внимание на статистику сегодняшнего дня (11 января) — межбанк закрылся курсом средневзвешенным курсом сделок — 27,1116, курс по операциям с карт VISA — 27,2. Черный рынок — под вечер закрылся 28,49, а официальный наличный рынок 28-28,05", — отметил эксперт.

Бег по кругу

Паника и раскачка рынка стали уже характерным явлением для наличного валютного рынка в январе. Первый месяц нового года — это длинные праздники и небольшая пауза в деловой активности, которая наблюдается не только в Украине, но и в соседних странах. Поздний старт может сократить поступления валюты в страну, а вот потребности в ней остаются приблизительно на одном уровне. Например, закупки бензина или газа, импорт медикаментов и продовольствия должен идти своим чередом. Но для удовлетворения потребностей импортеров предложение валюты на межбанковском валютном рынке иногда недостаточно. Тогда они идут на "серый" рынок, и повышенный спрос сразу же двигает курс доллара вверх.

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко говорит о комплексе факторов, которые влияют на рост курса доллара.

“Это результат и национализации "ПриватБанка", и невозможность свести доходы госбюджета без девальвации. Плюс, есть и определенные спекулятивные варианты. Через неделю Дональд Трамп должен стать президентом США, и на этом тоже могут сыграть. Кроме того, уже начались активные экспортно-импортные операции и товарищи импортеры внезапно обнаружили, что на межбанке валюты не хватает. И вынуждены, соответственно, прибегать к серым схемам: когда легальный рынок не работает, начинает работать не очень легальный, а там полагается "премия за риск", которая тоже входит в цену", — пояснил Гаврилечко.

Он также отметил, что 2%-ный сбор оказался включен в обменный курс.

"С 1 января отменен 2%-ный сбор, но деньги в системе были, люди валюты покупали и платили этот сбор, а теперь он оказался введенными в систему продажи валюты. А через несколько недель мы увидим последствия так называемого "повышения минимальной зарплаты", которая обернулась ростом налогов для физлиц-предпринимателей. Уже поднялись цены на "молочку", овощи и фрукты, и будут продолжать повышаться", — прогнозирует эксперт.

К сожалению, часть девальвационных факторов сгенерирована самим государством в лице исполнительной и законодательной власти. Национализация "ПриватБанка" еще долго будет вносить свой вклад в общую нестабильность финансовой системы, ведь были решены только насущные проблемы, связанные с немедленным поддержанием банка, а долгосрочные только готовятся проявиться.

К тому же, девальвация гривны выгодна исполнительной власти — за счет ослабления гривны можно легко наполнить бюджет и провести социальные выплаты, не индексируя доходы населения на уровень инфляции и покупательской способности гривны. При этом можно грозно требовать создания рабочих мест, хотя все решения исполнительной власти пока ведут исключительно к сокращению рынка труда.