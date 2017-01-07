Гривна и курс 2017 года. Девальвация и... без вариантов

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Откуда валюта? Она поступает от экспорта товаров из Украины или в виде внешних заимствований. Два года внешние кредиты в некоторой мере, но не полностью, заменяли сокращение поступлений от экспорта, которые не заметили сказаться после разрыва экономических отношений с Россией. По сравнению с результатами экспорта в 2013 году, Украина за два года потеряла порядка 20 — 25 миллиардов долларов. За это же время Украина одолжила порядка 10 млрд долларов у международных финансовых организаций и отдельных стран.

Вечная девальвация

Несмотря на постоянные заимствования в виде кредитов курс гривны постоянно девальвирует. И это не удивительно: кредиты не поступают в экономику. В лучшем случае они остаются в золотовалютных резервах НБУ, как это происходило с большей частью траншей МВФ, и из ЗВР эти средства могут быть направлены на погашение обязательств перед тем же фондом. Кредиты МВФ не могут использоваться на поддержание стабильности курса гривны.

А вот сокращение объемов экспорта и, как следствие, сокращение валютных поступлений в экономику третий год подряд является основным фактором девальвации гривны Украины.

С начала 2014 года, когда курс находился на отметке 8 грн за доллар, гривна девальвировала более чем в 3 раза. В новый год курс вошел на отметке, приближающейся к 27,2 грн — прогнозный курс гривны, заложенный в госбюджет на 2017 год.

Против стабильной гривны играет потеря традиционных рынков, в первую очередь, российского. Сокращение экспорта по-прежнему ведет к сокращению валютных поступлений и значит повышенному спросу на валюту внутри Украины.

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С другой стороны, стабилизация курса возможна в случае роста мировых цен на нефть. Тогда украинский экспорт, сырьевые товары, подорожают в цене, так как стоимость сырья напрямую зависит от стоимости нефти.

ОПЕК и еще 11 нефтедобывающих стран достигли договоренности об ограничении добычи нефти, что может привести к повышению мировых цен на нефть до 55-60 долларов за баррель.

По мнению экономиста, руководителя проекта "Путь к успеху" Андрея Блинова, повышение цен на нефть должно сыграть в пользу гривны, если будет достаточно оперативной реакция металлургического рынка.

"В цене газа подорожание нефти, надеюсь, отразится только через 6-9 месяцев, таким образом, в весенне-летнем периоде Украина может получить дополнительную премию в виде благоприятной ценовой конъюнктуры. А это позитивные новости для курса гривны. Впрочем, этого тренда еще надо дождаться", — подчеркнул Блинов.

Обратная сторона дорогой нефти

У повышения цен на нефть есть и обратная сторона: вслед за нефтью дорожают энергоносители, в частности, нефтепродукты и природный газ. Для Украины, которая импортирует больше полутора десятков миллиардов кубометров газа, это означает рост затрат на его закупку и, соответственно, повышение спроса на валюту внутри Украины.

"Если Украина останется в "ценовой ловушке", когда энергоносители подорожают, а основные товары нашего экспорта — нет, тогда будет стремительно ухудшаться платежный баланс. Нацбанк и без этого прогнозирует дефицит текущего счета в следующем году в объеме 3 млрд долларов, и перекрыть его при таких перспективах внешних займов будет непросто", — считает Андрей Блинов.

В свою очередь, экс-министр экономики Украины, финансовый эксперт Виктор Суслов главной угрозой стабильного курса гривны называет отрицательное сальдо торгового баланса, который остается чрезвычайно большим, и по прогнозу будет только увеличиваться.

"При том, что у Украины большие внешние долги. Не только у государства, эти долги мы пока в состоянии некоторое время обслуживать после реструктуризации годичной давности. Нельзя забывать, что Украина имеет по нынешним меркам огромный негосударственный долг перед внешними кредиторами. Только в ближайший год нужно погасить более 40 миллиардов долларов долгов коммерческого сектора. Естественно, эти обязательства будут оказывать большое давление на украинский валютный рынок. Наличие огромных долгов корпоративного сектора будут провоцировать увеличение спроса на валюту и вести к падению гривну", — прогнозирует Суслов.

"Поэтому, курсовые параметры, которые закладывались в бюджет на 2017 год, выполнить, скорее всего, не удастся. Среднегодовой курс гривны вряд ли будет на уровне 27,2 гривны за доллар, а намного ниже", — считает экономист.

Стабильности нет нигде

Мировой экономике сейчас так же не до стабильности, хотя и до ситуации в Украине так же далеко. Тем не менее, ближайшие годы пройдут под знаком нестабильного доллара.

"Главную угрозу этой устойчивости сегодня представляет невероятный рост государственного долга США, который уже превысил 20 триллионов долларов. Экономисты видят, как растет очень опасный долларовый “финансовый пузырь”. И опасность для всего мира, а не только для ЕС, состоит в том, что этот “пузырь” может “лопнуть”, когда США не смогут или не захотят обслуживать весь свой колоссальный объем долларовых обязательств", — отмечает Виктор Суслов.

"Надо сказать, что в последние недели, после выборов в США, курс доллара в основном растет по отношению к большинству мировых валют, и Польша-не исключение. Естественно, это ведет к повышению внутренних цен на импортные товары, в том числе и топливо", — добавил эксперт.

По его словам, финансисты с Уолл-Стрит лучше всех понимают опасность дальнейшего наращивания этого “пузыря”.

"Поэтому новая Администрация США должна будет очень серьезно скорректировать свою политику: отказаться от агрессивной внешней политики по всему миру, требующей огромных расходов, перейти к политике протекционизма, расторгнуть невыгодные США внешнеэкономические соглашения, вернуть предприятия из-за границы в США, создать новые рабочие места, — в общем, сделать то, что обещал вновь избранный Президент США Дональд Трамп", — добавил Суслов.

Нестабильный доллар, еще более нестабильная гривна. С этим прогнозом придется прожить весь год. Что можно требовать от гривны, если даже доллар будет непредсказуем?