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Национальный банк укрепил курс гривны

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Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (170)

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Официальный курс доллара на пятницу, 6 января, установлен на уровне 2628,67 за 100 долларов, евро - 2760,37 грн за 100 евро, российского рубля — 4,3337 грн за 10 рублей.
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РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 6 января, на уровне 2628,67 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Верховная Рада Украины
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2760,37 грн за 100 евро, российского рубля — 4,3337 грн за 10 рублей.

В четверг НБУ установил официальный курс доллара на уровне 2669,23 за 100 долларов, курс евро — 2785,88 грн за 100 евро, российского рубля — 4,400 грн за 10 рублей.

Накануне директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко заявил, что Нацбанк объявил о проведении аукциона по покупке около 100 миллионов долларов для предотвращения избыточных колебаний обменного курса гривны, так как в период новогодних праздников курс гривны упал по отношению к доллару.

В регуляторе отметили, что на межбанковском валютном рынке наблюдается временный избыточный спрос на иностранную валюту в связи с совпадением рождественских выходных в Украине и рабочими днями в Европе.

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В течение этих дней валютная выручка продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и, как следствие, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее.

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