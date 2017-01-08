Факторы, которые влияют на стабильность курса гривны в 2017 году

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В новом году стабилизация курса гривны возможна в случае роста мировых цен на нефть, тогда украинский экспорт, сырьевые товары, подорожают в цене, так как стоимость сырья напрямую зависит от стоимости нефти, прогнозирует экономист, руководитель проекта "Путь к успеху" Андрей Блинов.

В декабре этого года ОПЕК и еще 11 нефтедобывающих стран достигли договоренности об ограничении добычи нефти, что может привести к повышению мировых цен на нефть до 55-60 долларов за баррель.

"Повышение цен на нефть должно сыграть в пользу гривны, если будет достаточно оперативной реакция металлургического рынка. В цене газа подорожание нефти, надеюсь, отразится только через 6-9 месяцев, таким образом, в весенне-летнем периоде Украина может получить дополнительную премию в виде благоприятной ценовой конъюнктуры. А это позитивные новости для курса гривны. Впрочем, этого тренда еще надо дождаться", — подчеркнул Блинов.

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По словам экономиста, оптимисты и так закладывали рост котировок нефти до 60-70 долларов за баррель.

"Если заявленные ОПЕК параметры сокращения добычи будут выдержаны, рост цен на 20% — это очень вероятный сценарий. А нефть потянет за собой стоимость других ресурсов", — добавил эксперт. "Но я к этому прогнозу отношусь достаточно осторожно, потому что в недавней истории картеля было очень много случаев, когда заключались договоренности, которые потом успешно не выполнялись. Поэтому, на мой взгляд, только по прошествии января 2017 года можно четко говорить о нефтяном тренде", — подчеркнул Блинов.

Прогнозный курс гривны, заложенный в госбюджете Украины на 2017 год, составляет 27,2 гривны за доллар.