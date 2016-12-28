Провал в кубе. Алексей Плотников о докладе Кубива и показателях экспорта Украины

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Европейский Союз (ЕС) стал основным торговым партнером Украины в текущем году, сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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По его словам, благодаря соглашению о зоне свободной торговли с ЕС наблюдается рост экспорта до 37,7%. Однако в целом при этом экспорт украинских товаров за рубеж за девять месяцев 2016 года сократился на 8,9%.

"Продвижение украинского экспорта за девять месяцев 2016 года – 32,2 млрд долларов. Однако, к сожалению, мы до сих пор наблюдаем падение экспорта. Экспорт украинских товаров за девять месяцев 2016 сократился на 8,9% ", – считает Кубив. По его мнению, такое падение экспорта является недопустимым.

С 1 января 2016 года вступило в действие соглашение о Зоне свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. Украинские производители могут без пошлины поставлять на европейский рынок свою продукцию в пределах квот, установленных ЕС, и в случае ее соответствия техническим регламентам Евросоюза. В настоящее время квоты на большую часть товаров агропрома уже исчерпаны. В то же время, Украина с начала года отменила ввозные пошлины для европейских производителей.

Падение экспорта произошло вследствие потери рынков России и стран СНГ, и заместить его нельзя ни за счет ЕС, ни за счет других регионов, уверен доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

"У нас отмечается общее падение экспорта. Естественно, когда обвалилось восточное направление, упал весь экспорт. И динамика сокращения экспорта в 2013 по сравнению с 2014-2015 годах — жуткие показатели. Фактически, Украина прекратила торговую деятельность в восточном направлении", — подчеркнул Плотников.

"И происходящее на западном рынке — Украина широко разрекламировала соглашение об ассоциации и заявила о каком-то прорыве — это не дало реального увеличения товарооборота, осталось квотирование и ограничение поставок на европейский рынок", — добавил эксперт.

"Кубиву можно только посочувствовать, что, занимая такой ответственный пост, он достаточно смутно представляет, какие процессы происходят во внешнеэкономической и политической действительности", — добавил экономист

По его мнению, планы МЭРТ по переориентации украинских производителей с российского рынка на страны Африки, в частности, продукции агропрома и общего машиностроения, не учитывают присутствие на континенте стран, бывших метрополий, и экспансии Китая.

"В Африке прорыва быть не может, потому что она исторически поделена между странами, которые колонизировали континент. Соответственно в потреблении бывшие колонии ориентированы на бывшие метрополии — Францию, Великобританию и так далее. Говорить о том, что Украина может куда-то прорваться — очень сомнительно. Может быть какое-то увеличение экспорта, но говорить, что будет прорыв нельзя. Сказать, что Африкой мы сможем заместить Россию и СНГ? Нет. Сказать, что мы сможем заместить Евросоюзом? Нет", — подчеркнул Плотников

"После Китая пытаться конкурировать с ним бессмысленно, с учетом того, что по меркам как Африки, так и мировым, Китай не ограничен в финансовых ресурсах. Он может финансировать все, что угодно, с учетом своих стратегических интересов. Поэтому, конкурировать Украине с КНР, особенно в высокотехнологических отраслях — бессмысленно, конкурировать в инфраструктурных проектах — тоже. В Африке работает много китайских строителей, которые строят мосты, дороги, электростанции", — добавил экономист.