НБУ мог предотвратить падение курса гривны еще в декабре — экономист

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Согласно официальному курсу Нацбанка на 13 января, стоимость 1 доллара всего за сутки увеличилась на 14 копеек — до 27,24 грн, евро подорожал на 63 копейки — до 28,47 грн. В некоторых обменниках в пятницу доллар продавался по 29 гривен и выше, а евро перевалил за 31 гривну. В то же время на межбанковском валютном рынке гривна сегодня днем торговалась в пределах 27,5-27,7 грн за доллар. Чтобы остановить падение нацвалюты, НБУ в пятницу провел третий с начала года валютный аукцион.

Действия НБУ, направленные на стабилизацию курса, в эфире радиостанции Голос Столицы оценил заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

"Сегодня (13 января — Ред.) НБУ продал 100 миллионов или вчера (12 января — Ред.) 50 миллионов… Это уже фиксация свершившегося факта и попытка сбить панические настроения. Несложно было бы просчитать и понять, что те процессы, которые были в декабре, паническое состояние по "ПриватБанку" и ситуация с погашением, выбросом, обнулением бюджета-2016 приведут к этим вещам. Можно было уже в декабре регулировать не только продажей-покупкой валюты, но у НБУ, по большому счету, достаточно много инструментов, чтобы связать гривну различными нормативными действиями, чтобы не допустить этих вещей", — заявил Полховский.

Напомним, по словам заместителя председателя регулятора Олега Чурия, "традиционный" для первых месяцев года спад деловой активности, который, в частности заключается в меньшей выручке от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы, привел к снижению количества валюты на внутреннем рынке.