НБУ должен был национализировать "Приват" на три года раньше – эксперт

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. НАБУ начало расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой. Об этом на своей странице в Facebook рассказал прокурор ГПУ Владислав Куценко.

Расследование также начато в отношении директора ФГВ Константина Ворушилина. По словам Владислава Куценко, речь идет о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму свыше 315 млрд грн.

Детективы НАБУ проверяют причастность Гонтаревой и Ворушилина к искусственному занижению стоимости активов 68 ликвидируемых банков. С 415 млрд до 99,5 млрд грн. для продажи этих активов за бесценок подконтрольным субъектам.

Экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал работу НБУ.

"Почему НБУ допустил такие дыры в коммерческих банках? Почему НБУ раньше не закрыл эти банки и допустил вывод активов за рубеж, продажу их и т. д.? То есть, например, тот же ПриватБанк — 140 млрд, не за один день и не за один год дырка образовывалась. То есть его надо было национализировать года на два-три раньше, а не сейчас. То есть это все нужно расследовать, фактически, это непрофессиональные действия, которые граничат, очевидно, все-таки с какой-то преступной деятельностью. Многие эксперты подчеркивают непрофессионализм НБУ. И это уже не новость, и об этом говорят все, даже на улице", — утверждает Степанюк.