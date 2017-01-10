S&P понизило рейтинги "ПриватБанка" до "выборочного дефолта"

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги "ПриватБанка" до "SD" (выборочный дефолт) с "R/R", отражающего, что компания находится под наблюдением регуляторных органов, говорится в сообщении агентства.

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"Мы намерены пересмотреть рейтинги с уровня "SD", когда мы получим достаточно информации об оценке кредитоспособности банка после его рекапитализации", — пишет агентство.

"ПриватБанк" работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком страны по размеру активов. Его основным акционером являлся бизнесмен Игорь Коломойский.

Правительство Украины ранее приняло решение о национализации "ПриватБанка". Министерство финансов станет владельцем 100% его акций.

Правительство гарантирует бесперебойное функционирование финансового учреждения и сохранение средств его клиентов.