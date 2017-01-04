"ПриватБанк" докапитализировали на 107 млрд грн

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" докапитализировали на 107 миллиардов гривен, сообщается на сайте банка.

"В декабре министерство финансов Украины уже осуществило оплату акций "ПриватБанка" в объеме 107 миллиардов гривен, и положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств и в ходе последующего пересмотра ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня", — говорится в сообщении.

Кабмин в декабре принял решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак. "ПриватБанк" работает на рынке Украины с 1992 года.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что средства на докапитализацию "ПриватБанка" предусмотрены в бюджете Украины и на первом этапе на эти цели будет выделено 43 миллиарда гривен (1,6 миллиарда долларов по курсу НБУ).

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В целом, согласно решению Кабмина, Министерство финансов планирует выпустить облигации на 116,8 миллиарда гривен (4,4 миллиарда долларов по текущему официальному курсу) для докапитализации "ПриватБанк" в рамках его национализации.