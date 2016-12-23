Коломойский: мы защищали "ПриватБанк" до последнего

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Бизнесмен Игорь Коломойский в первом официальном комментарии по поводу национализации "ПриватБанка" заявил, что его команда "защищала банк до последнего".

Правительство Украины 18 декабря приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.

"Мне смешно слышать высказывания, что Коломойский кого-то шантажировал, угрожая обрушить "ПриватБанк". Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов. А в остальном, история расставит все по своим местам", — цитирует Коломойского агентство УНИАН.

По его мнению, "ПриватБанк" стал жертвой произвола НБУ.

"У "ПриватБанка" был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка", — добавил бизнесмен.

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Напомним, новым главой правления банка стал экс-министр финансов Александр Шлапак.