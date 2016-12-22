Шлапак и Смолий объявили о снятии всех ограничений для клиентов "ПриватБанка"

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак и первый заместитель главы Национального банка Украины Яков Смолий заявили в ходе брифинга в четверг, что все ограничения для клиентов "ПриватБанка" сняты.

"В течение последних дней, когда работала временная администрация, были наложены некоторые ограничения на деятельность банка. Но сегодня решением правления все эти ограничения сняты", — заявил Шлапак, добавив, что все клиенты финучреждения смогут к концу четверга получить полный набор предоставляемых услуг.

Он также напомнил, что ранее работал в "ПриватБанке", и добавил, что "это были лучшие годы в его жизни".

По словам Смолия, национализация "ПриватБанка" — уникальный проект в истории Украины.

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"Банк стабилизировал работу. Работает в обычном режиме. Сняты все ограничения. Сегодня это уникальный банк", — отметил первый замглавы НБУ.

Правительство Украины 18 декабря приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что государство, вероятно, может его продать через 6-9 месяцев.

В свою очередь эксперты международного рейтингового агентства Fitch сообщили, что национализация "ПриватБанка" станет испытанием для проводимых Киевом реформ.