Гонтарева: акционеры" ПриватБанка" летом передали НБУ курорт "Буковель"

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. "ПриватБанк", выполняя требования Национального банка Украины по докапитализации, летом этого года стал собственником ряда активов своих акционеров, находящихся в залоге у НБУ. Как сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева, речь в частности идет о лыжном курорте "Буковель" и самолетах Boeing.

"Летом этого года многие из тех активов, которые у нас в залоге, мы заставили банк взять на баланс. Они на балансе, значит, они (теперь — Ред.) принадлежат государственному банку", – сказала Гонтарева в эфире радио "Вести".

Глава НБУ уточнила, что всего на баланс было поставлено только 31 млрд грн из кредитного портфеля объемом порядка 170 млрд грн.

В то же время Гонтарева не утверждает, что эти активы принадлежали банку на момент перехода его под контроль государства.

"Выполнив наш нормативы, они тут же один из активов убрали. Это называется мошенничество… Я не могу вам сказать, что акционеры и менеджмент делали в последние несколько дней (перед национализацией банка 19 декабря — Ред.)… Страна узнает, я не хотела бы сейчас комментировать", – сказала она.

Гонтарева пояснила, что когда летом 2014 года пришла в Нацбанк, то "ПриватБанку" уже было выдано много кредитов рефинансирования. "За мою каденцию мы помогли "ПриватБанку" при оттоках ликвидности в 2014 — начале 2015 года (на сумму — Ред.) порядка 9 млрд грн, и там могу расписаться за каждый залог и личную гарантию господина Коломойского", – сообщила глава НБУ.

По ее словам, затем Нацбанк активно работал с "ПриватБанком", чтобы тот усилил залоги по всем остальным кредитам, которые выдавались ранее.

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"Когда мы брали залоги, они не находились в банке, потому что в банке портфель состоял из "пустышек", не имея никаких залогов и никаких реальных активов. Поэтому нам в залоги акционеры дали свой собственный бизнес: например, компанию "Бориваж", "Буковель", самолеты", – описала Гонтарева ситуацию.

Она подчеркнула, что "эти залоги хорошие", Нацбанк осуществил их независимую оценку и сверху попросил гарантию основного акционера Игоря Коломойского. "У нас практически весь кредитный портфель покрыт его личными гарантиями по всем его активам – это когда он гарантирует, что если банк не погасит, то погасит лично он из всех своих сбережений", – добавила Гонтарева.

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Также Гонтарева сообщила, что из "ПриватБанка" перед вводом временной администрации было выведено 2,6 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов станет владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что государство, вероятно, может его продать через 6-9 месяцев.

Напомним, новым главой правления банка должен стать экс-министр финансов Александр Шлапак.