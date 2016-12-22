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Гонтарева: акционеры" ПриватБанка" летом передали НБУ курорт "Буковель"

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"ПриватБанк" - национализация. Последствия (160)

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Как сообщила глава Национального банка, из "ПриватБанка" перед вводом временной администрации было выведено 2,6 млрд грн. По ее словам, один из активов акционеры банка после выполнения всех нормативов убрали.
Валерия Гонтарева
НБУ / Facebook

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. "ПриватБанк", выполняя требования Национального банка Украины по докапитализации, летом этого года стал собственником ряда активов своих акционеров, находящихся в залоге у НБУ. Как сообщила глава Нацбанка Валерия Гонтарева, речь в частности идет о лыжном курорте "Буковель" и самолетах Boeing.

"Летом этого года многие из тех активов, которые у нас в залоге, мы заставили банк взять на баланс. Они на балансе, значит, они (теперь — Ред.) принадлежат государственному банку", – сказала Гонтарева в эфире радио "Вести".

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Глава НБУ уточнила, что всего на баланс было поставлено только 31 млрд грн из кредитного портфеля объемом порядка 170 млрд грн.

В то же время Гонтарева не утверждает, что эти активы принадлежали банку на момент перехода его под контроль государства.

"Выполнив наш нормативы, они тут же один из активов убрали. Это называется мошенничество… Я не могу вам сказать, что акционеры и менеджмент делали в последние несколько дней (перед национализацией банка 19 декабря — Ред.)… Страна узнает, я не хотела бы сейчас комментировать", – сказала она.

Гонтарева пояснила, что когда летом 2014 года пришла в Нацбанк, то "ПриватБанку" уже было выдано много кредитов рефинансирования. "За мою каденцию мы помогли "ПриватБанку" при оттоках ликвидности в 2014 — начале 2015 года (на сумму — Ред.) порядка 9 млрд грн, и там могу расписаться за каждый залог и личную гарантию господина Коломойского", – сообщила глава НБУ.

По ее словам, затем Нацбанк активно работал с "ПриватБанком", чтобы тот усилил залоги по всем остальным кредитам, которые выдавались ранее.

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"Когда мы брали залоги, они не находились в банке, потому что в банке портфель состоял из "пустышек", не имея никаких залогов и никаких реальных активов. Поэтому нам в залоги акционеры дали свой собственный бизнес: например, компанию "Бориваж", "Буковель", самолеты", – описала Гонтарева ситуацию.

Андрей Золотарев. Архивное фото
РИА Новости Украина Евгений Котенко
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Она подчеркнула, что "эти залоги хорошие", Нацбанк осуществил их независимую оценку и сверху попросил гарантию основного акционера Игоря Коломойского. "У нас практически весь кредитный портфель покрыт его личными гарантиями по всем его активам – это когда он гарантирует, что если банк не погасит, то погасит лично он из всех своих сбережений", – добавила Гонтарева.

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Также Гонтарева сообщила, что из "ПриватБанка" перед вводом временной администрации было выведено 2,6 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов станет владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что государство, вероятно, может его продать через 6-9 месяцев.

Напомним, новым главой правления банка должен стать экс-министр финансов Александр Шлапак.

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