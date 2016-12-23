Официальное заявление Коломойского: "ПриватБанк" стал жертвой произвола НБУ

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Бизнесмен Игорь Коломойский выступил с первым официальным комментарием по поводу национализации "ПриватБанка".

Правительство Украины 18 декабря приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов станет владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.

Заявление Коломойского передано агентству УНИАН, текст которого приводится без изменений.

"В это нелегкое для бывших акционеров время я хотел бы дать короткий комментарий о национализации "ПриватБанка" тремя тезисами.

1. Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана. Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действиями НБУ, мы были вынуждены обратиться к Кабинету Министров с предложением о передаче "ПриватБанка" государству.

Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины.

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2. "ПриватБанк" стал жертвой произвола НБУ.

У "ПриватБанка" был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка.

Затем они начали рассказывать о мифической дыре 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в оффшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольного изменения учетной политики.

Нормальные центробанки помогают банкам в тяжелое время, такое как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить "ПриватБанк". И, к сожалению, у него это получилось.

3. Самое важное, что в результате принятого решения не пострадали клиенты банка.

Как бы тяжело и обидно ни было, в течение всех переговоров мы помнили, что самое главное — это клиенты "ПриватБанка". Мне смешно слышать высказывания, что Коломойский кого-то шантажировал, угрожая обрушить "ПриватБанк". Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов. А в остальном, история расставит все по своим местам.

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Ну, и чтобы закончить на мажорной ноте, я выражу надежду, что новый акционер в лице государства и новое правление, возглавляемое господином Шлапаком, будет высоко нести знамя "ПриватБанка", найдет общий язык со всеми клиентами банка, сохранит и приумножит его высокие стандарты. Я надеюсь, что новый менеджмент не только достойно встретит в следующем году 25-летие банка, но и заложит основы для празднования его 50-летия.

Спасибо за внимание".

Напомним, новым главой правления банка должен стать экс-министр финансов Александр Шлапак. В среду, 22 декабря, "ПриватБанк" официально стал государственным.