Политолог об исключении Савченко, законе об амнистии и будущем "ПриватБанка"

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

В парламенте поддержали постановление №5572 — об исключении народного депутата Надежды Савченко из делегации в ПАСЕ. За постановление проголосовали 237 народных депутатов.

Также ВР поддержала проект закона об амнистии в 2016 году в целом с учетом предложений президента. За соответствующий законопроект проголосовали 226 избранников, при этом депутатам удалось принять решение только с одиннадцатой попытки. Закон предусматривает амнистию для наиболее уязвимых категорий осужденных: беременных, несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров, ветеранов войны, участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

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А Киевсовет принял бюджет столицы, при этом существенно его увеличив. Мэр Киева Виталий Кличко во время выступления в начале заседания Киевсовета положительно оценил факт принятия Киевсоветом бюджета. Он отметил, что бюджет столицы был увеличен до 38 миллиардов гривен.

Эти и другие ключевые темы в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Кирилл Молчанов.

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ САВЧЕНКО ИЗ СОСТАВА ДЕЛЕГАЦИИ ПАРЛАМЕНТА В ПАСЕ

Парламент поддержал постановление об исключении Надежды Савченко из делегации украинского парламента в ПАСЕ. Председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Савченко из делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат был введен в ее состав. 112 Украина/Youtube Савченко отозвали из ПАСЕ: голосование Рады

На что влияет постановление об исключении делегатов ПАСЕ?

- Вообще включают в ПАСЕ по квотному принципу, из разных фракций и депутатских групп должны быть представлены депутаты, чтобы была не только одна точка зрения.

Савченко была, кстати, представлена не от "Батькивщины" там, а от внефракционных. На что это повлияет по факту? Я думаю, для большинства политиков в ВР стало очевидно, что Савченко — как инородное дело не только в ПАСЕ, но и в ВР, поэтому надо максимально сузить ей площадку для этих публичных выступлений, потому что они являются достаточно спорными, идут вразрез не только с идеологической линией "Батькивщины", из которой ее тоже исключили, кстати, но и в целом диссонируют на фоне вообще заявлений украинских политиков.

Поэтому, мне кажется, было принято решение, так как Савченко вернуть куда-то назад уже невозможно, то надо максимально обезопасить общество от нее, не дать ей где-то выступать.

То есть ее ограничили в публичном поле?

- Естественно, потому что ее последнее выступление в ПАСЕ тоже было достаточно своеобразным. Другое дело, что Украина выглядит теперь достаточно неубедительно в глазах ПАСЕ, потому что нет никакой последовательности в позиции. Украинское фото Савченко исключили из ПАСЕ. Наше все превратилось в наше ничто

Мы прекрасно знаем, как два года президент, премьер, нардепы оббивали пороги всех западных институций, посольств, консульств, ПАСЕ, ЕС, чтобы они максимально давили на Россию, чтобы Савченко отпустили. Теперь же мы видим, что ее исключают из ПАСЕ. Я не исключаю, что завтра тот же генпрокурор захочет от ВР, чтобы с нее сняли неприкосновенность, потому что многие считают, что она уже наговорила на госизмену.

Мне кажется, Савченко имеет супериммунитет, она может говорить что угодно, и ей за это ничего не будет, никакой ответственности она нести не будет, и поэтому единственная тактика, которую выбрала власть, это просто максимально не давать ей выступать на возможных площадках.

В каких отношениях на данный момент Савченко находится с лидером "Батькивщины" Тимошенко?

- Тут ситуация следующая: так как Тимошенко нацелена исключительно на досрочные выборы, она пытается себя максимально удалить от лиц контраверсионных, которые высказывают такие точки зрения, которые идут вразрез с линией самой Тимошенко.

Поэтому я думаю, "Батькивщина" уже давно вынашивала планы избавиться от Савченко, просто они воспользовались этим ее скандалом с поездкой в Минск, с переговорами с ДНР-ЛНР, чтобы формально было за что выгнать.

Тимошенко вообще у нас политик вождистского типа и сильно не любит конкуренцию. А Савченко в какой-то степени была ей альтернативой, потому что она известна и популярна в обществе.

О ЗАКОНЕ ПРО АМНИСТИЮ

Верховная Рада поддержала проект закона об амнистии. Этот закон парламент в июле уже пытался принять, но президент наложил на него вето, вернул со своими предложениями, которые в основном касались исправления терминологии и устранения возможности неоднозначных трактовок. Этот закон в том числе освобождает от ответственности осужденных лиц, защищавших независимость, территориальную целостность, которые принимали непосредственное участие в АТО, получили статус участника боевых действий.

Какие-то изменения из года в год в законе об амнистии происходят?

- Это рядовая процедура, которая происходит каждый год. Я думаю, не могли набрать голоса с первого раза, наверное, потому, что есть очень негативный опыт так называемого "закона Савченко", по которому очень много людей вышли на волю и совершили массу преступлений снова. РИА Новости | Перейти в фотобанк Спецкор: в зоне АТО стреляют все и везде

Мне кажется, такое количество людей, которые вышли по "закону Савченко", не вышло ни по какой амнистии. Я так понимаю, участников АТО дописали как группу лиц, которые могут выйти досрочно за заслуги перед государством.

"Закон Савченко" привел только к ухудшению ситуации, потому что в нем есть одна очень грубая ошибка – он начал действовать не с момента принятия, а распространяется абсолютно на всех, кто уже на сегодняшний день пребывает в СИЗО. По сути, такие выдающиеся деятели, как судья Зварич, воспользовались законом и вышли.

Дело не в Савченко, она на тот момент в тюрьме сидела. Его надо либо отменить, либо ввести норму, что то, что в нем прописано, действовало исключительно для тех лиц, которые завтра окажутся в СИЗО, послезавтра, но не сидят по пять–семь лет.

Есть ли смысл вносить поправки в данный закон?

- Хотя бы можно было снять то нарушение, из-за которого была ошибка. Мне кажется, что ни на чем это не отразится по факту, потому что там почти все вышли.

Другое дело, чтобы этот "ганебний" закон не оказался притчей во языцех, чтобы на нем не учились студенты-криминалисты будущие, то есть привести задним числом к какому-то нормальному знаменателю.

Министр юстиции, допустим, настаивает на этом, внести изменения они хотят, потому что с точки зрения гуманизма, какие условия в украинских СИЗО, то там можно считать не только день за два, а за три.

У нас в ВР все обычно голосуется по сокращенной процедуре, наверное, просто многие изначально не прочитали его и не знали, к чему это приведет. Так как этот закон не является "вкусным" для депутатов, то под него сложно собрать кворум. Facebook Сергея Гайдая Вброс нового компромата от Онищенко ждите после 20 января – Гайдай

Мы же видим, что кворум собирается, как он собирается, Онищенко в своих пленках записывал, но вряд ли там есть какие-то мотивы у коалиции ходить по залу, собирать голоса у каких-то фракций, групп, чтобы они поддержали это. У них более насущные есть проблемы. Это следствие отсутствия коалиции де-факто, что у нас она существует только в представлениях БПП и "Народного фронта", но они даже не могут показать бумагу с участниками коалиции.

Какие будут последствия принятия закона про амнистию?

- Обычно незначительно повышается уровень криминогенной ситуации, количество преступлений растет. Мне кажется, что с теми показателями, которые есть сейчас, особо это не отразится.

Я не знаю, кто будет главой Нацполиции, точнее, кто будет назначен, но, я думаю, ему придется краснеть прилично за своих подчиненных. Я б не испытывал иллюзий, что он существенно что-то изменит.

Возможно, данный закон не стоило принимать?

- Это тоже неправильно, потому что очень многие осуждены несправедливо, потому что наша судебная система работает весьма специфически. Поэтому, мне кажется, исходя из принципа гуманизма, этот закон ежегодно и принимают.

О БЮДЖЕТЕ КИЕВА

Киевсовет принял бюджет столицы. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что бюджет был существенно увеличен — до 38 миллиардов гривен. Больше всего средств направят на области образования и здравоохранения: расходы на образовательные нужды составят более 10,5 миллиардов гривен, на здравоохранение запланировано более 7,5 миллиардов, увеличили финансирование соцзащиты и сферы ЖКХ. glavcom.ua Тарифы на воду зависят от цены на электроэнергию - Герус

Госбюджет как-то взаимосвязан с местными бюджетами?

- Он является основополагающим. Исходя из принятия госбюджета уже принимаются местные бюджеты. То есть нельзя выставить телегу впереди лошади, поэтому все ждали, пока ВР "родит" это решение. Но почему-то постоянно в четыре утра это получается, хронически уже. Поэтому, честно говоря, очень смешанные ощущения от этого бюджета.

Все-таки, при всех разговорах о том, что он социальный, когда минимальную зарплату подымают вдвое — до 3200, а пенсию подымают на 10% — до 1600 гривен, то это достаточно цинично и аморально. Хотя есть механизмы, как можно было и пенсию поднять до 2500 гривен, и это не популизм.

К примеру, (глава фракции "Оппозиционного блока — Ред.) Бойко предлагал очень интересную схему: сократить траты на силовой блок, который у нас 150 берет миллиардов, и частично деньги направить на повышение пенсии хотя бы минимально до 2500 гривен. Но ВР не захотела этого делать, зато выделила 200 миллионов на саму ВР, 300 на прокуратуру, по-моему, 400 на АП и полиции еще миллиард сверху.

О чем это говорит? О том, что у нас, по-моему, не социальное государство, как в первой статье конституции, а какое-то полицейское начинает выстраиваться.

Кстати, министр энергетики Насалик проговорился, что через три года мы сможем не закупать уголь с неконтролируемых территорий. То есть, как я понял, что еще три года АТО будет длиться. В принципе, нет никаких мотивов его приводить к реализации мирным путем или еще каким-то способом. РИА Новости Украина Евгений Котенко Корольчук: уголь из зоны АТО поставляется при содействии власти

Какие объекты необходимо построить в столице, кроме Подольско-Воскресенского моста?

- Этот мост начал строиться еще когда я в школу ходил, чтобы провести метро на Троещину. Но само метро даже еще не начали строить. Хотя мне кажется, Киев нуждается в большом количестве не только мостов и дорог, потому что мы видим, какое перенасыщение транспортом у нас происходит и какие страшные пробки.

Очень жаль, что нет возможности или желания большие инвестиции к этому привлекать, чтобы это были какие-то улучшения, не только ямочные ремонты и латание дыр.

Вопрос инвестиций в инфраструктуру — проблема бюджета города или госбюджета?

- Вообще это общенациональный вопрос, но местная власть может этому как способствовать, так и противостоять. Допустим, тот же Саакашвили, когда был губернатором Одесской области, имея хорошие личные связи с крупным западным капиталом, пытался его привлечь для различных проектов инфраструктурных.

Поэтому, я думаю, Кличко, пользуясь своими связями, своей репутацией, ему проще будет вести переговоры с какими-то крупными транснациональными компаниями. Потому что если рассчитывать только на правительство, то далеко не уедешь. Я думаю, Киев интересен, у нас хорошая динамика по строительству, строительная сфера идет с каждым годом вверх.

В Минфине заявили, что наблюдательный совет "ПриватБанка" сформирован. Насколько он будет влиять на ситуацию?

- Я думаю, главный вопрос – чтобы не произошло то, из-за чего этот "ПриватБанк" и пришлось национализировать. Это для того, чтобы оттуда не выводились деньги.

Вся эта история началась с того, что у "Привата" была огромная дырка порядка 150 миллиардов гривен, эти деньги он получал как рефинансирование от НБУ частично. То есть мы видим, что банк брал деньги, и вместо того, чтобы реализовывать непосредственно для работы банка как институции, он просто их выводил. Мы видим, что его же не по доброму желанию национализировали.

Для государства это очень серьезное ярмо, потому что уже посчитали, что каждый украинец по три тысячи гривен должен будет заплатить за национализацию банка. А продать, приватизировать, о чем говорила (глава Нацбанка — Ред.) Гонтарева, будет очень сложно, потому что весь банковский сектор не является суперприбыльным. канал "Громадського ТБ" в YouTube Брифинг нового руководства "ПриватБанка"

В наблюдательный совет также входят представители международных организаций. Каких именно?

- Я так понимаю, что это намек на МВФ, ЕБРР, Мировой банк. Как показывает практика работы в этой стране иностранцев, которые что-то пытались сделать за два года, они не были особо успешными. Скажем, хоть как-то разбавят украинских наблюдателей, которые могут быть ангажированы.

Что касается украинских членов совета, то я понятия не имею, кто это будет.

Ранее политолог Александр Кочетков в эфире "ГС" заявил, что Надеждой Савченко движет благородная цель — спасти пленных, но она совершенно не имеет опыта в подобных переговорах и дает людям ложные, ничем не подкрепленные надежды.

А председатель набсовета Института мировой политики Виктор Шлинчак в эфире "ГС" отметил, что в ЕС в недоумении из-за Надежды Савченко и не могут понять, насколько она самостоятельный политик.