Исключение из ПАСЕ: Савченко потеряла свою уникальность – политолог

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Депутаты поддержали проект соответствующего постановления, в котором разъясняется, что Савченко была выбрана внеквотно ради освобождения ее из российской тюрьмы, из-за чего было нарушено равенство условий назначения членов постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ.

Эту информацию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

(публикуется на языке оригинала)

Як взагалі проходить процедура обрання делегатів?

– Там є квоти, і кожна фракція має таке право виключне, яке у неї є, делегувати туди того, кого вона хоче і вважає за потрібне. Але в 2014 році з обранням нової ВР склалася така ситуація, коли перший номер партійного списку "Батьківщини" Савченко знаходилася в російській в'язниці, тому аби її визволити звідти, їй вирішили надати статусу делегата ПАРЄ, і вона була обрана туди позаквотно. І власне, з процедурної точки зору, ВР зараз просто виправила це виключення, яке було зроблено для Савченко, і тепер, скажімо так, українська делегація буде формуватися виключно за квотними фракціями.

Які обов'язки покладаються на делегацію в ПАРЄ і кожного її члена?

– Брати участь в голосуваннях… це фактично як європейський парламент, тобто вони працюють і вносяться якісь пропозиції, голосують, визначають свої позиції, і в принципі у кожного делегата там є мандат представника держави України, і у Савченко до сьогоднішнього дня він теж був.

Сама Надія Савченко щось зробила в цьому статусі? Чи можна говорити про якісь здобутки?

– Звичайно, можемо згадати, що саме ПАРЄ була використана Надією Савченко в жовтні цього року задля того, щоб підтвердити інформацію про те, що вона таємно ходила на окуповані території, так би мовити, тропами, через Красногорівку, і зустрічалася з лідером ДНР Захарченком.

Про це писав журналіст Олександр Мацука, він написав 6 жовтня, а потім шість днів поспіль Савченко та її перс-секретар цю інформацію спростовували. Проте 13 жовтня, виступаючи з трибуни ПАРЄ, Савченко зробила таку резонансну заяву, коли підтвердила, що дійсно вона ходила на окуповані території і зустрічалася, як вона тоді висловилася, з людьми, які тримали її в полоні.

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Звичайно, це була така, скажімо так, інформація, яка відразу поставила у двозначне положення українську дипломатію та українське офіційне представництво наше в тристоронній контактній групі… тобто офіційна українська позиція була поставлена під сумнів, і фактично відбулося її розмивання внаслідок таких заяв. І звичайно, резонансним було те, що нардеп України ходить таємно на території, які Україна не контролює.

Власне, вже тоді постало питання про те, що у Савченко треба забрати мандат делегата в ПАРЄ, оскільки вона використовує його задля своїх якихось комбінацій.

Кажуть, що відбудеться ротація, і Савченко таки ввійде в Парламентську асамблею ОБСЄ. Можливий такий сценарій розвитку подій?

— Навряд чи, оскільки треба згадати, що задля того, щоб позбавити Савченко представництва в ПАРЄ була використана суто формальна передумова. Але є такий глобальний тренд на позбавлення Савченко цих самих майданчиків, які вона вдало використовує задля своїх комбінацій з бойовиками, і з Росією також. І проявом цієї логіки було виключення Савченко з фракції "Батьківщина", з партії "Батьківщини", зараз розглядається можливість щодо виключення її з комітету з питань національної безпеки та оборони.

Тобто забрати у неї один майданчик в ПАРЄ, який у неї був, і тут же надати їй ще один майданчик в ОБСЄ – така комбінація не має шансів на успіх, тому що Савченко вже показала, скажемо так, і свої справжні цілі, які вона сповідує в політичній діяльності, і що вона хоче досягти.

Хто може бути обраний замість Савченко?

– Зараз йдуть досить кардинальні зміни в ПАРЄ, Заліщук теж позбавили мандату, відбувається також ротація від Опозиційного блоку — вони зараз вважають за потрібне замінити Дмитра Шпенова Вадимом Новинським. І звичайно, цьому ніхто сперечатися не зможе, бо це право, яке визначено регламентом ПАРЄ. Якщо тільки будуть якісь намагання посадити туди того, кого хоче президент, чи спікер, чи хтось ще, тоді вже наша делегація буде позбавлена права представляти Україну в ПАРЄ і голосувати.

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Напомним, Надежду Савченко исключили из фракции "Батькивщина", а также намерены выдворить из комитета нацбезопасности и обороны ВР. Политическое будущее нардепа обсудили в эфире "ГС" ее коллеги – народные депутаты Александр Кодола и Олег Куприенко.