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Рада одобрила исключение Савченко из делегации в ПАСЕ

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В отрыв. Савченко после скандала с ЛДНР покинула "Батькивщину" (453)

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Постановление об исключении народного депутата Надежды Савченко в четверг одобрили 237 парламентариев. Оно вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.
Надежда Савченко после рассмотрения Верховным судом РФ приговора Николаю Карпюку и Станиславу Клыху
REUTERS Sergei Karpukhin

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из украинской делегации в ПАСЕ.

Савченко отозвали из ПАСЕ: голосование Рады. Видео
112 Украина/Youtube
Савченко отозвали из ПАСЕ: голосование Рады

Соответствующее решение поддержали 237 парламентариев.

Постановление вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.

Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. В СБУ сообщили, что нардеп по этому поводу была в ведомстве на допросе.

Фракция "Батькивщина" заявила, что выступает против прямых переговоров с ополченцами, а Савченко не координирует свою деятельность с политсилой. Вскоре она была исключена из фракции.

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