Рада одобрила исключение Савченко из делегации в ПАСЕ

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из украинской делегации в ПАСЕ.

Соответствующее решение поддержали 237 парламентариев.

Постановление вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.

Ранее разгорелся скандал из-за того, что Савченко посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. В СБУ сообщили, что нардеп по этому поводу была в ведомстве на допросе.

Фракция "Батькивщина" заявила, что выступает против прямых переговоров с ополченцами, а Савченко не координирует свою деятельность с политсилой. Вскоре она была исключена из фракции.

Читайте также: Ату ее, или почему Савченко стала костью в горле. Мнение эксперта