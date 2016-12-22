Савченко об исключении из делегации в ПАСЕ: работы мне хватит, не переживаю

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Работая народным депутатом Украины, есть большой фронт работ, как в украинских, так и международных группах содружества с разными странами, заявила народный депутат Надежда Савченко, комментируя, чем будет заниматься после исключения ее из состава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, так же международных, в группах содружества с разными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю", — цитирует Укринформ Савченко.

Нардеп сообщила, что каждый год происходят перевыборы нового состава группы в ПАСЕ, каждый год могут избираться новые и новые члены. Сама она "еще не интересовалась тем, как эта процедура проходит, потому что в прошлый раз ее пропустила заочно".

Говоря об исключении из фракции, депутат признала, что ее политические взгляды и партии фракции, в которой она находилась, "просто разные".

"Поэтому независимо от моей поездки в Москву или Минск, это все равно произошло бы позже, но все равно произошло бы", — сказала Савченко.

Депутат объяснила, что часто имеет расхождения в позициях со "всеми коллегами в парламенте" из-за того, что она является тем политиком, который не хочет закрывать глаза на внутренние проблемы, обращая внимание мира лишь на внешние.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из украинской делегации в ПАСЕ. Соответствующее решение поддержали 237 парламентариев. Постановление вступит в силу со дня его опубликования в официальной прессе.