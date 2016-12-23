Надо сузить площадку для публичных выступлений Савченко - Молчанов

КИЕВ, 23 дек —РИА Новости Украина. Верховная Рада 22 декабря поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из делегации украинского парламента в ПАСЕ. Председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Савченко из делегации обусловлена тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в состав этой делегации.

Это решение ВР прокомментировал политолог Кирилл Молчанов в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Савченко была, кстати, представлена в ПАСЕ не от "Батькивщины" там, а от внефракционных. На что это повлияет по факту? Я думаю, для большинства политиков в ВР стало очевидно, что Савченко как инородное дело не только в ПАСЕ, но и в ВР, поэтому надо максимально сузить ей площадку для её этих публичных выступлений, потому что они являются достаточно такими спорными, с какой-то точки зрения. Они идут вразрез не только с идеологической линией "Батькивщины", из которой её тоже исключили, кстати, но и в целом в принципе они немножко диссонируют на фоне вообще заявлений украинских политиков. Поэтому, мне кажется, было принято решение, так как Савченко вернуть куда-то назад уже невозможно, то надо максимально обезопасить общество от неё, не дать ей где-то выступать", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддерживают исключение внефракционного нардепа Надежды Савченко.