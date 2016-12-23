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Надо сузить площадку для публичных выступлений Савченко - Молчанов

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В отрыв. Савченко после скандала с ЛДНР покинула "Батькивщину" (458)

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В эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Молчанов заявил, что заявления народного депутата Надежды Савченко диссонируют на фоне заявлений украинских политиков.
Надежда Савченко
Украинское фото

КИЕВ, 23 дек —РИА Новости Украина. Верховная Рада 22 декабря поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из делегации украинского парламента в ПАСЕ. Председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Савченко из делегации обусловлена тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в состав этой делегации.

Надежда Савченко
Украинское фото
Савченко исключили из ПАСЕ. Наше все превратилось в наше ничто

Это решение ВР прокомментировал политолог Кирилл Молчанов в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Савченко была, кстати, представлена в ПАСЕ не от "Батькивщины" там, а от внефракционных. На что это повлияет по факту? Я думаю, для большинства политиков в ВР стало очевидно, что Савченко как инородное дело не только в ПАСЕ, но и в ВР, поэтому надо максимально сузить ей площадку для её этих публичных выступлений, потому что они являются достаточно такими спорными, с какой-то точки зрения. Они идут вразрез не только с идеологической линией "Батькивщины", из которой её тоже исключили, кстати, но и в целом в принципе они немножко диссонируют на фоне вообще заявлений украинских политиков. Поэтому, мне кажется, было принято решение, так как Савченко вернуть куда-то назад уже невозможно, то надо максимально обезопасить общество от неё, не дать ей где-то выступать", — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддерживают исключение внефракционного нардепа Надежды Савченко. 

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