Вера Савченко: исключение Надежды из делегации ПАСЕ стало сюрпризом

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Исключение внефракционного народного депутата Надежды Савчено из украинской делегации в ПАСЕ стало сюрпризом, заявила сестра нардепа Вера Савченко в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, ранее Надежде Савченко предлагали обмен с коллегой для работы в ПА ОБСЕ вместо участия в делегации ПАСЕ.

В ответ на вопрос, просила ли Надежда Савченко, чтобы ее исключили из делегации в ПАСЕ, чтобы работать в парламентской ассамблее ОБСЕ, Вера Савченко ответила: "Сразу после освобождения Надежды ОБСЕ неоднократно приглашала Надежду на встречи. Приглашали к сотрудничеству. То, что произошло сейчас, для меня немножко странно, потому что сделали предложение, от которого нельзя отказаться, поменяться с Еленой Кондратюк на работу в ОБСЕ, чтобы госпожа Кондратюк пошла в ПАСЕ. Но сейчас провели голосование, снятие полностью. Я думаю, это было сюрпризом, и это заявление было просто ответом на ультимативное предложение".

В четверг, 22 декабря, Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления № 5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

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20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина". Это произошло на фоне скандала вокруг тайной встречи Савченко с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Минске.