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Савченко исключили из комитета Рады по нацбезопасности - Тетерук

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В отрыв. Савченко после скандала с ЛДНР покинула "Батькивщину" (457)

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По словам представителя комитета Андрея Тетерука, "в мире есть видение, что Савченко является неопытным политиком, но это не оправдывает заявления, которые она делает в пользу главарей террористических организаций".
Надежда Савченко
Украинское фото

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны единогласно поддерживают исключение внефракционного нардепа Надежды Савченко, заявил представитель фракции "Народный фронт", член комитета Андрей Тетерук.

Савченко отозвали из ПАСЕ: голосование Рады. Видео
112 Украина/Youtube
Савченко отозвали из ПАСЕ: голосование Рады

В четверг, 22 декабря, Верховная Рада Украины поддержала в целом проект постановления № 5572, который предусматривает лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. За соответствующий проект проголосовали 237 народных депутатов.

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"На нашем комитете также единогласно принято решение исключить ее из рядов комитета. Постепенно мы будем показывать, что мы считаем ее действия личными и не представляющими деятельность нашего парламента. В мире есть видение, что она является неопытным политиком, но это не оправдывает заявления, которые она делает в пользу главарей террористических организаций", — заявил Тетерук в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, 20 декабря спикер парламента Андрей Парубий объявил об исключении депутата Надежды Савченко из фракции "Батькивщина". Это произошло на фоне скандала вокруг тайной встречи Савченко с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Минске. 

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