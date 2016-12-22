Экономика
RSS

Национализация "ПриватБанка" увеличила шансы получить транш МВФ - НБУ

Тема:

"ПриватБанк" - национализация. Последствия (158)

(обновлено: )15902
В Нацбанке сообщили, что приватизация "ПриватБанка" получила одобрительные отзывы МВФ и других международных финансовых организаций, международных партнеров Украины, инвесторов.
Отделение ПриватБанка в Киеве
REUTERS Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Национализация "ПриватБанка" улучшает перспективы получения Украиной очередного транша от МВФ в начале 2017 года, говорится в сообщении Национального банка в четверг вечером.

Брифинг нового руководства ПриватБанка
канал "Громадського ТБ" в YouTube
Брифинг нового руководства "ПриватБанка"

Правительство в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка".

"Переход "ПриватБанка" в государственную собственность улучшает перспективы получения очередного транша по программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом уже в начале 2017 года. Этот шаг уже получил одобрительные отзывы и других международных финансовых организаций, международных партнеров Украины, инвесторов и экспертов", — говорится в сообщении.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. Затем фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября 2016 года.

Украина рассчитывает на получение четвертого транша в размере 1,3 миллиарда долларов в январе-феврале 2017 года. Его получение до конца 2016 года зависело от результатов работы в Киеве с 3 по 17 ноября миссии МВФ. После завершения ее работы МВФ призвал страну принять согласованный с фондом бюджет на 2017 год и продолжить реализацию реформ.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Верховная Рада
Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован
Онищенко: новая партия компромата
"ПриватБанк" - национализация. Последствия
Убийство российского посла в Турции