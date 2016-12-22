Гонтарева целенаправленно уничтожала "ПриватБанк" - Дубилет

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению "ПриватБанка", заявил бывший заместитель председателя правления национализированного финучреждения Дмитрий Дубилет.

"С приходом к власти, Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению нашего банка… Государство инициировало ряд информационных атак, которые приводили к панике среди наших клиентов", — написал Дубилет на своей странице в Facebook.

По его словам, недостача в капитале "ПриватБанка" в 148 млрд грн образовалась не в результате вывода денег, а из-за резкого и "несправедливого изменения правил игры от НБУ". Он также отметил, что Нацбанк отменил международные стандарты определения связанных лиц и начал относить к связанным лицам "всех подряд".

По словам бывшего топ-менеджера, Нацбанк использовал рефинансирование, выданное "ПриватБанку" на покрытие оттока депозитов, как инструмент давления на банк.

Читайте также: Бортник: Рада провела циничные барыжные торги и приняла "кота в мешке"

Правительство в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что государство, вероятно, может его продать через 6-9 месяцев.