Вброс нового компромата от Онищенко ждите после 20 января – Гайдай

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Народный депутат Александр Онищенко заявил, что находится в Германии, а в Украину вернется, если правоохранители прекратят против него уголовное преследование. Онищенко сообщил, что в Германии у него проходит судебный процесс, опроверг информацию о том, что у него якобы есть российское гражданство. Также он заявил, что не прекращал контактировать с Министерством юстиции США по расследованию возможной коррупции в Украине.

Читайте также: Киевляне требуют "не уродовать Киев и Андреевский спуск"

Депутат вновь обвинил президента Петра Порошенко в коррупции, подкупе парламентариев и использовании правоохранительных органов для давления на бизнесменов и политиков. Он также заявил о намерении предоставить украинским правоохранителям доказательства причастности президента Порошенко в политической коррупции.

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили, что на четверг, 22 декабря, запланирован допрос Александра Онищенко в режиме видеоконференции. Самого Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с компанией "Укргаздобыча". Также в СБУ заявили о начале досудебного следствия по признакам государственной измены.

Заявления Онищенко в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Сергей Гайдай.

С какой целью Александр Онищенко провел пресс-конференцию?

— Онищенко обвиняет президента и его команду в политической коррупции, в давлении, в "отжимании" у него бизнеса. И он пока поддерживает внимание к себе, из его очередных заявлений понятны важные только две вещи. Первое — что он не скрылся в России. В данный момент он в Германии. Ранее он давал интервью в Мадриде, в Испании. Он четко показывает свое нахождение именно в Европе, чтобы пресечь обвинения в государственной измене. И второе — он лишний раз подтверждает, что готов бороться, что у него есть все необходимые материалы для того, чтобы создать проблемы президенту и его команде.

Оказала ли данная пресс-конференция должный эффект на власть?

— Мне трудно судить, на какой эффект он рассчитывал. Скорее всего, в основе всего простое человеческое желание сатисфакции. Вряд ли он наивно думает, что в Украине у него теперь будет возможность возобновить свою бизнес-деятельность. Но чувства, которые человек испытывает, когда его "кинули", вполне понятно. Он хочет отомстить, он хочет наказать президента лично, его окружение в той ситуации, в какую он попал. Пленки Онищенко, думаю, сработают не раньше, чем после 20 января.

Депутат заявил о намерении предоставить украинским правоохранителям доказательства причастности президента Петра Порошенко к политической коррупции. Стоит ли ждать какой-то сенсации?

— Ждать, конечно, нам нужно, когда — не знаю, не могу за него распоряжаться. Думаю, он будет постепенно выбрасывать в публичное пространство все, что у него есть. Похожая ситуация была с пленками Мельниченко. Другое дело, что там началось с того, что самые резонансные пленки были показаны в ВР — и этому помог Александр Мороз тогда. Здесь ставка сделана на американцев. Но сейчас очень удобная ситуация. Нынешнюю ситуацию Обамы эта ситуация уже не волнует, а администрация Трампа приступит к работе только 20 января.

Поэтому я уверен, что мы какие-то реальные шаги увидим только после именно этого числа, плюс там закончатся новогодние праздники и у всех будет внимание приковано именно к этим событиям. Онищенко действует грамотно и попутно поддерживает интересы. Пока он не показал ничего существенного.

Как вы прокомментируете вероятный допрос Онищенко онлайн?

— Тут ничего нового. Страна уже наблюдала такой же режим допроса с Януковичем. Почему Онищенко не может сделать то же самое через Skype?

Ранее политический эксперт Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что если бы на то была политическая воля, то беглый народный депутат Онищенко был бы давно задержан.

Также председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире "ГС" заявил, что именно Национальное антикоррупционное бюро вскрыло ключевую коррупционную схему "Укргаздобычи" и Александра Онищенко, а генпрокурор дал возможность сбежать.