"ПриватБанк" будет работать с госфинансами - Шлапак

канал "Громадського ТБ" в YouTube ВИДЕО. Брифинг нового руководства "ПриватБанка" Национализированный "ПриватБанк" намерен помимо обслуживания частных клиентов также сконцентрироваться на работе с государственными финансами, заявил новый глава правления банка Александр Шлапак на брифинге в четверг.

"Мы будем работать в двух направлениях. Первый из них — это поддержка и развитие традиционных продуктов "Привата", чем он заслужил себе наибольшую славу. А второе — учитывая наш государственный статус, я уверен, что мы составим достойную конкуренцию государственным банкам по работе с государственными финансами", — сказал Шлапак.

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Правительство в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заявлял, что государство, вероятно, может его продать через 6-9 месяцев.