Fitch понизило рейтинг "ПриватБанка" до уровня ограниченного дефолта

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "ПриватБанка" до "RD" — ограниченный дефолт — с "ССС", сообщает "Прайм" со ссылкой на данные агентства.

Агентство также убрало рейтинги из списка на пересмотр с "развивающимся прогнозом". Долгосрочный РДЭ банка в местной валюте остался на уровне "ССС".

"Понижение долгосрочного и краткосрочного РДЭ в иностранной валюте "ПриватБанка" и рейтингов задолженностей последовало за недавним объявлением Национального банка Украины, что сторонние приоритетные кредиторы по необеспеченным долговым обязательствам и кредиторы по второочередным долгам были вовлечены в процесс финансового оздоровления банка", — говорится в сообщении. Fitch отмечает, что это произошло до национализации банка.

Долгосрочный РДЭ в местной валюте и рейтинг по национальной шкале могут быть понижены до уровня "RD", если агентство получит информацию, что сторонние обязательства по долгам с преимущественным правом требования в местной валюте также были вовлечены в процесс финансового оздоровления. Агентство может повысить РДЭ "ПриватБанка" в иностранной валюте, когда появится достаточная информация относительно кредитоспособности банка после рекапитализации.

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Правительство Украины ранее в декабре приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.