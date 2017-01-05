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"ПриватБанк" работает стабильно - Гройсман

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"ПриватБанк" - национализация или рейдерство (198)

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Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что национализированный "ПриватБанк" точки зрения управления находится в надежных руках, с надежным интеллектом и опытом.
Владимир Гройсман
Украинское фото

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" работает стабильно, перед его новым руководством стоит задача развивать банк, заявил премьер Владимир Гройсман.

Экономика. Архивное фото
Picture Press/EAST NEWS
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"Сегодня банк с точки зрения управления находится в абсолютно надежных руках, с надежным интеллектом и опытом. Банк застабилизировался, ситуация нормальная. Закон гарантирует сегодня полностью возвращение вкладов для физических лиц… У руководства банка только одна задача — развивать банк, сделать его более успешным. И это меня полностью устраивает", — заявил Гройсман в интервью агентству "Укринформ".

В целом, согласно решению Кабмина, министерство финансов Украины планирует выпустить облигации на 116,8 миллиарда гривен (4,4 миллиарда долларов) для докапитализации "ПриватБанка" в рамках его национализации.

Кабмин в декабре принял решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак. "ПриватБанк" работает на рынке Украины с 1992 года.

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