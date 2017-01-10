ФК "Динамо" могут национализировать вслед за "ПриватБанком" - СМИ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) попал под списание средств в "ПриватБанке" во время его национализации, так как клуб был признан связанным лицом. Окружной административный суд Киева 28 декабря 2016 года вынес данное определение, сообщает Левый берег.

По информации издания, комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц признала "Динамо" связанным с "ПриватБанком" лицом, и временная администрация провела процедуру принудительной конвертации в капитал банка вкладов связанных лиц (т.н. bail-in). Как следует из определения суда, процедура списания средств коснулась и "Динамо". Сколько денег потерял "Динамо", в определении не говорится. Но руководство клуба уже попросил суд признать решение Нацбанка незаконным и отменить приказ о списании средств. Судебное заседание по делу состоится 19 января, сообщает Левый берег.

В свою очередь, на официальном сайте "Динамо" опровергли наличие проблем в сотрудничестве с "ПриватБанком".

"В последнее время отдельные "доброжелатели" нашего клуба распространяют через средства массовой информации сообщения о том, что счета футбольного клуба "Динамо" (Киев) в "ПриватБанке" заблокированы из-за чего клуб якобы имеет проблемы в осуществлении своей деятельности. Пресс-служба ФК "Динамо" (Киев) уполномочена заявить, что подобная информация не соответствует действительности. Футбольный клуб "Динамо" продолжает работать с "ПриватБанком" в обычном режиме. Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации "ПриватБанка", — сообщает пресс-служба.

В клубе отметили, что имеют полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией "Привата", так и с руководством Нацбанка.

Кабмин в декабре принял решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак. "ПриватБанк" работает на рынке Украины с 1992 года.