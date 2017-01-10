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ФК "Динамо" могут национализировать вслед за "ПриватБанком" - СМИ

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По информации СМИ, комиссия Нацбанка по вопросам определения связанных с банком лиц признала клуб связанным с "ПриватБанком" лицом, и временная администрация провела процедуру принудительной конвертации в капитал банка вкладов связанных лиц.
Игроки ФК Динамо (Киев) в матче против ФК Бешикташ
@UEFAcom_ru

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) попал под списание средств в "ПриватБанке" во время его национализации, так как клуб был признан связанным лицом. Окружной административный суд Киева 28 декабря 2016 года вынес данное определение, сообщает Левый берег.

Отделение ПриватБанка на Подоле в Киеве
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По информации издания, комиссия НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц признала "Динамо" связанным с "ПриватБанком" лицом, и временная администрация провела процедуру принудительной конвертации в капитал банка вкладов связанных лиц (т.н. bail-in). Как следует из определения суда, процедура списания средств коснулась и "Динамо". Сколько денег потерял "Динамо", в определении не говорится. Но руководство клуба уже попросил суд признать решение Нацбанка незаконным и отменить приказ о списании средств. Судебное заседание по делу состоится 19 января, сообщает Левый берег.

В свою очередь, на официальном сайте "Динамо" опровергли наличие проблем в сотрудничестве с "ПриватБанком".

"В последнее время отдельные "доброжелатели" нашего клуба распространяют через средства массовой информации сообщения о том, что счета футбольного клуба "Динамо" (Киев) в "ПриватБанке" заблокированы из-за чего клуб якобы имеет проблемы в осуществлении своей деятельности. Пресс-служба ФК "Динамо" (Киев) уполномочена заявить, что подобная информация не соответствует действительности. Футбольный клуб "Динамо" продолжает работать с "ПриватБанком" в обычном режиме. Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации "ПриватБанка", — сообщает пресс-служба.

В клубе отметили, что имеют полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией "Привата", так и с руководством Нацбанка.

Кабмин в декабре принял решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак. "ПриватБанк" работает на рынке Украины с 1992 года.

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