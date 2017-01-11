"Динамо" отозвало иск к "ПриватБанку"

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Киевский футбольный клуб "Динамо" отозвал исковые требования к Национальному банк, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и временному администратору национализированного "ПриватБанка" Наталье Соловей.

"Динамо" требовало отменить решение комиссии Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года, которым футбольный клуб был признан связанным с "ПриватБанком" лицом, а также решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц о вводе временной администрации в "ПриватБанке" от 20 декабря, принявшей решение о блокировке счетов команды в банке.

Как сообщает finclub.net, прошения было подано 28 декабря, а на следующий день Окружной административный суд Киева удовлетворил прошение.

Напомним, ранее СМИ также сообщали, что киевский клуб могут национализировать вслед за "ПриватБанком".

Кабмин в декабре принял решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак. "ПриватБанк" работает на рынке Украины с 1992 года.