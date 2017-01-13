НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ на 383 млрд грн

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины обсуждает с Министерством финансов вопрос перепрофилирования облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), находящихся в портфеле НБУ, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается, этот процесс касается ОВГЗ, находящихся в портфеле регулятора, и их сумма составляет около 383 млрд грн.

Данный процесс направлен на уменьшение нагрузки на государственный бюджет за счет изменения сроков погашения и обслуживания ОВГЗ в портфеле НБУ, а также будет способствовать проведению взвешенной фискальной политики и эффективному режиму инфляционного таргетирования.

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По информации НБУ, ОВГЗ в его собственности должны быть конвертированы в долгосрочные гривневые облигации различной срочности с привязкой доходности к уровню инфляции. Погашение новых обязательств Минфина перед Нацбанком будет происходить равномерно в течение длительного периода до 30 лет.

В то же время отмечается, что что диалог по структуре портфеля и срокам новых ОВГЗ продолжается.

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По состоянию на 13 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составляет 667,568 млрд грн, при этом в собственности Нацбанка находятся госбумаги на сумму 383,346 млрд грн, или 57% их общего объема.

Ранее сообщалось. что НБУ ожидает выпуска ОВГЗ на $1,6 млрд для докапитализации "ПриватБанка".