Ниже плинтуса. Социальные медиа обсудили падение гривны

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинцам не привыкать к валютным колебаниям. Но не к таким молниеносным! Может все дело в злополучной для многих дате? В пятницу, 13-го, доллар на наличном рынке легко перевалил за отметку 30 гривен. И это при том, что НБУ установил курс доллара на уровне 2725,16 за 100 долларов.

В украинском сегменте соцсетей падение гривны вызвало небывалый ажиотаж и массу комментариев. Первыми, как водится, отреагировали эксперты. "Никаких фундаментальных причин обесценивания гривны нет", — пишут экономисты в соцсетях. Иные же напоминают, что: "в любой нормальной стране после обесценивания национальной валюты в 3.5 раза вся власть в полном составе пошла бы в лучшем случае в отставку".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook