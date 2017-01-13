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Ниже плинтуса. Социальные медиа обсудили падение гривны

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Экономика Украины. Падение гривны (202)

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Гривна продолжает стремительно обесцениваться. В обменниках страны наличный доллар уже преодолел отметку 30 гривен в продаже… и не собирается останавливаться. Валютные колебания изрядно потрепали нервы украинцам. Что же пишут они об этом в соцсетях?
Гривны
Украинское фото

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинцам не привыкать к валютным колебаниям. Но не к таким молниеносным! Может все дело в злополучной для многих дате? В пятницу, 13-го, доллар на наличном рынке легко перевалил за отметку 30 гривен. И это при том, что НБУ установил курс доллара на уровне 2725,16 за 100 долларов.  

В украинском сегменте соцсетей падение гривны вызвало небывалый ажиотаж и массу комментариев. Первыми, как водится, отреагировали эксперты. "Никаких фундаментальных причин обесценивания гривны нет", — пишут экономисты в соцсетях. Иные же напоминают, что: "в любой нормальной стране после обесценивания национальной валюты в 3.5 раза вся власть в полном составе пошла бы в лучшем случае в отставку".

Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook
Скриншот с сайта Facebook

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