НБУ выставит на аукцион около $100 млн для поддержки курса гривны

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины планирует продать на валютном аукционе около 100 миллионов долларов для предотвращения избыточных колебаний обменного курса гривны, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы Нацбанка со ссылкой на заместителя председателя регулятора Олега Чурия.

"Сегодня, 13 января, с этой же целью (для предотвращения колебания курса гривны — ред.) Национальный банк также объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты. Объем аукциона — до 100 миллионов долларов", — приводит слова Чурия пресс-служба Нацбанка.

Замглавы регулятора отметил, что с начала текущего года на межбанковском валютном рынке повысилась волатильность обменного курса гривны, что в свою очередь связано с ограниченным предложением иностранной валюты. Для ликвидации таких последствий, с начала января Нацбанк продал на аукционе валюты на сумму 14,5 миллиона долларов.

По словам Чурия, "традиционный" для первых месяцев года спад деловой активности, который, в частности заключается в меньшей выручке от экспорта урожая агрокультур, которые были основным источником иностранной валюты в осенние месяцы, привел к снижению количества валюты на внутреннем рынке.

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Напомним, на пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 2725,16 за 100 долларов. Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2910,20 грн за 100 евро, российского рубля — 4,580 грн за 10 рублей. Вместе с тем наличный евро в обменниках в пятницу в первой половине дня превысил в продаже отметку в 31 грн.