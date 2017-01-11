Бензин может подорожать не больше, чем на одну гривну - эксперт

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. С конца прошлого года эксперты фиксируют незначительное повышение стоимости бензина, но это, по их словам, не предел.

Они говорят, что его цена будет и дальше расти. К примеру, если сейчас средняя стоимость бензина марки А-95 24 гривны за литр, то уже через пару месяцев она может вырасти до 28 гривен за литр.

По поводу того, насколько этот прогноз оправдан, высказался в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Никаких оснований для подорожания бензина до 28 гривен в настоящее время нет. Да, действительно, тенденции к подорожанию существуют, да, они обусловлены как ростом цен нефтепродуктов на границе, так и ослаблением гривны. Однако максимальный потенциал для подорожания, который мы видим, который основан на тех алгоритмах, которые используют все участники рынка, это максимум плюс одна гривна при наиболее неблагоприятных условиях. Причем, сейчас средняя цена — 23,60, если идет речь о бензине А-95 по ДСТУ 7687 2015 года", — утверждает эксперт.