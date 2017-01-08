Многотысячный протест в Мексике против повышения цен на бензин

Как сообщает портал Excelsior со ссылкой на собственные источники, два человека погибли в минувший четверг в штате Идальго при разгоне федеральной полицией манифестантов, перекрывших движение по трассе Мехико-Ларедо. Еще двое погибли в столкновениях полиции с толпой, грабившей магазины в штате Веракрус. Там же еще один человек был задавлен машиной при ограблении крупного магазина. Ранее сообщалось об одном убитом полицейском, пытавшемся противостоять нападению на АЗС в столице Мехико.

Начавшиеся несколько дней назад протесты против повышения с 1 января цены бензина примерно на 20% переросли в массовые беспорядки и грабежи торговых точек. По последним данным национальной ассоциации магазинов Мексики, за несколько дней разграблено в общей сложности более 1 тысячи торговых точек как малого и среднего бизнеса, так и крупных сетевых магазинов.

Всего грабежи отмечены в 12 штатах латиноамериканской страны. По разным данным, задержано от 600 до 880 человек, имеющих отношение к этим грабежам.

В четверг поздно вечером президент Мексики Энрике Пенья Ньето выступил с обращением к нации в связи с повышением цены бензина и последовавшим всплеском насилия. По его словам, эта мера была вынужденной и не связана с желанием властей получить больше доходов за счет увеличения налогообложения, равно как с проходящей в стране реформой энергетической отрасли.